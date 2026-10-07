TPBL／不在乎外界眼光 林庭謙：自己給的壓力更大

2020年就開啟職業生涯，26歲的林庭謙今年加入TPBL台北台新戰神，展開職業生涯新篇章，今天出席聯盟開季記者會的他透露，給自己的壓力遠比外界給的更大，相較之下不會在乎外界的聲音，目標就是幫助球隊拿下最好成績。

剛打完名古屋亞運的林庭謙，回台後除了休息也維持個人自主訓練，和新團隊的磨合也持續進行，為新賽季備戰，「因為教練（圖齊）來球隊時間還不長，所以大家都很努力的在學習跟配合教練的體系。」和圖齊在中華隊已經長時間配合，林庭謙透露還是有些不同的系統， 「然後大家就再互相多一點溝通 ，短時間內把教練想要執行的東西執行到最好。」

今天聯盟公布的新賽季主視覺，林庭謙就在正中間最大的位置，成為聯盟主要球星的他笑說，不管在哪裡打球，壓力都有，「一定都是希望幫助自己的球隊拿下最好的成績跟球隊的整體的目標，所以在哪裡打球，壓力對我來說一直都是都是很大的，都是一樣的。」

對自我要求極高的林庭謙，平時訓練就會做筆記，今天也透露給自己的內在壓力很大，「想要表現的更好，表現到最好，所以外界的壓力可能就會比自己給自己的壓力來的小一點，就不會在乎這麼多。」

今天7支球團都有球員代表出席，林庭謙也和桃園永豐雲豹當家球星高錦瑋「先禮後兵」，爸爸曾是高錦瑋教練的林庭謙笑說兩人就是閒聊話家常，「因為我們平常休賽季的時候很常一起訓練，我、小高、（林）彥廷私底下的關係也滿不錯的，在這個場合第一次這樣子以對手的身份遇見彼此，我覺得還滿新鮮，滿有趣的。」