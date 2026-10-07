TPBL／第三季攜手蝦皮「來真的」 林庭謙主視覺站C位

TPBL今天舉行第三季的賽季啟動記者會，揭曉年度主張「來真的 FOR REAL」與賽季主視覺，主視覺由本季從中國CBA返台的國家隊主力林庭謙「站C位」，聯盟更宣布蝦皮購物成新賽季冠名贊助夥伴，蝦皮現場更宣布每場比賽提供1萬元蝦皮購物金，歡迎球迷一起進場。

蝦皮購物成為首家聯盟冠名贊助夥伴，雙方今天記者會完成簽約，未來將結合蝦皮購物的電商與行銷資源，以及七隊在地影響力,拓展職籃發展與球迷參與機會。

蝦皮購物台灣及菲律賓總經理李毓晨提到，將透過蝦皮的社群、短影音及直播，讓賽事與球員故事被更多人看見，吸引球迷從線上關注走向現場應援，蝦皮更將於季前熱身賽開始，每場提供1萬元蝦皮購物金，全賽季依實際場次最高送出152萬元，讓進場球迷就有機會獲得。

TPBL新賽季主視覺以深藍、靛藍競技場域為基底,透過球員群像、巨幅肖像與強烈場館光影，搭配大型「FOR REAL」字樣，呈現現場張力，邀請球迷親眼見證新賽季的每一種真實。

邁入第三季的聯盟，註冊制度與年度獎項也有更新，本土球員最低註冊人數維持9名，上限由14名增加到17名，外籍球員註冊人數調整為最少3名、最多4名，並增加「球員租借」制度；年度獎項方面,數據類新增「三分球王」，票選類新增「東山再起獎」與「社會影響力獎」，將外線表現、重返競爭的韌性及場外投入納入年度肯定。

本季「開箱新十力 季前熱身賽」將率先在雙十連假一連三天於台北和平籃球館登場，例行賽於17日正式點燃戰火，由福爾摩沙夢想家在洲際迷你蛋迎戰新北國王；本季共126場例行賽，每隊出賽36場，主、客場各18場，最終戰進行到2027年5月16日，預計5月22日進行季後賽，6月5日展開冠軍賽，賽事由緯來電視網、MOMOTV、DAZN 與博斯體育轉播，並於TPBL官方YouTube頻道同步直播。

今天聯盟也宣布「TPBL Support」正式啟動，聚焦婦女、兒少、原住民與動物四大關懷面向，分別象徵家庭、未來、文化與生命，並邀請七支球團及球員走入服務現場，透過陪伴、交流與參與，與公益夥伴建立更深的連結。