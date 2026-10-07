TPBL／海神唐維傑青年時隻身赴美 跨越語言高牆在陌生世界裡學會生活

高雄全家海神球員唐維傑回憶，高中赴美念書的決定並非一時衝動，而是早在國中畢業時便已萌生的念頭。當時台灣籃球圈正掀起一陣旅美風潮，不少年輕球員選擇提早赴美就學、磨練球技，這也讓當時就讀高雄七賢國中的他，開始對這條未知的道路產生嚮往。

唐維傑指出，自己原本計畫在國中畢業後就直接赴美，但經過多方考量，最後決定先在台灣完成一年高中課程，再正式啟程。看著許多前輩與同齡球員早已在美國打拚，他心裡難免受到波動，也時常想像自己是否能走上同樣的道路，在更高強度的籃球殿堂證明自己。

語言門檻：零基礎英文的沉重壓力

唐維傑在台灣完成一年高中課程，再正式啟程。 唐維傑提供

真正讓他感到窒息的壓力，並非來自於離開熟悉的家鄉，而是那道難以逾越的語言高牆。唐維傑坦言，出國前的英文程度幾乎是零基礎，除了最基本的單字與字母，稍微複雜的句子或日常對話對他而言如同天書，既聽不懂也難以開口表達。

由於求學階段的生活重心幾乎全放在籃球訓練上，英文成績僅能勉強過關，始終沒有奠定穩固的基礎。這份「語言債」，在他踏上美國國土的那一刻起，便化作如影隨形的壓力，時刻考驗著他的意志。

文化震撼：全英文課堂的無力感

抵達美國後，他先進入語言學校就讀一年，隨後銜接兩年高中課程，最後完成四年大學學業。 唐維傑提供

抵達美國後，他先進入語言學校就讀一年，隨後銜接兩年高中課程，最後完成四年大學學業。雖然這段求學路徑看似順遂，但他坦言，其中的每一步都走得異常艱辛。

當時語言學校雖以中國學生為主，他是班上唯一的台灣人，但老師全是美國人。面對全英文的授課環境，他幾乎完全跟不上節奏，只能強迫自己專注聆聽，卻常常聽到一半就因資訊過載而陷入腦袋空白。唐維傑形容那段時間的感受只有「無力」二字——從自信滿滿的籃球場，突然被丟進完全陌生的全英文教室，語言成了他赴美生活第一道必須跨越的險阻。

日常挑戰：從速食店點餐學會生存

唐維傑在美從速食店點餐學會生存。 唐維傑提供

為了跟上進度，唐維傑說，只能利用課餘時間主動向老師請教，或拜託同學教他單字與句型，一點一滴地補回基礎。當時的翻譯工具遠不如今日便捷，沒有即時語音辨識，更沒有 AI 協助，多數時候只能查閱單字，對於理解整段對話的幫助十分有限。

語言能力的匱乏，也延伸到了生活的每個細節。唐維傑回憶，剛到美國時連在速食店點餐都是一場挑戰。因為無法流暢表達，他只能用最簡單的單字如「hamburger」、「cheese」、「meat」來勉強完成點餐，生活的挫折感無處不在。

臨場應變：速食店點餐的生存智慧

唐維傑表示，剛到美國的那段日子，每一個生活場景都在提醒他：英文能力還遠遠不夠。 唐維傑提供

唐維傑笑說，剛到美國時最常出現的畫面，就是他站在速食店櫃台前，只能用手指著菜單反覆說著：「I want this, I want this.」用最直接也最原始的方式，試圖讓店員理解需求。

這並非因為他不想查字典，而是當地速食店的節奏極快，身後往往排滿了等待的客人，根本不容許他逐字確認。對他而言，每一次點餐都像是一場即時反應的測驗。不過，在付錢這件事上他倒是找到了生存之道：即使聽不懂店員報價，他會直接盯著螢幕上的數字付款，用最保險的方式避免出錯。

破繭而出：語言困境激發的成長

唐維傑表示，剛到美國的那段日子，每一個生活場景都在提醒他：英文能力還遠遠不夠。

唐維傑表示，剛到美國的那段日子，每一個生活場景都在提醒他：英文能力還遠遠不夠。無論是在課堂聽講、與同學社交、外出購物，還是在球場上與教練溝通戰術，語言始終是一道必須跨過的門檻。

雖然語言學校裡有許多來自中國的同學，私下尚能以中文交流，但只要踏入課堂，就必須全程使用英文。這種「強制脫離舒適圈」的環境讓他無法逃避，也讓他承受了巨大的心理壓力。

蛻變：從沉默到勇敢開口

唐維傑在留美這段從零開始的磨練中，他慢慢學會了適應。 唐維傑提供

他坦言，那段時間確實曾因語言能力不足而感到害羞與退縮。每天面對全新的環境與課業要求，那種孤立感比想像中更為沉重。

然而，正是在這段從零開始的磨練中，他慢慢學會了適應。從最初在課堂上發呆，到後來主動在課後找老師尋求協助；從依賴單字與手勢，到逐步建立完整的溝通能力。這段赴美經歷對他而言，不只是學習語言，更是一場被迫在短時間內完成的人格蛻變。

不只籃球：在異鄉學會的生存哲學

唐維傑感性地表示，赴美從來不只是換一個地方打球或讀書，而是被迫在完全陌生的環境裡重新學會如何「生活」。 唐維傑提供

唐維傑感性地表示，赴美從來不只是換一個地方打球或讀書，而是被迫在完全陌生的環境裡重新學會如何「生活」。從聽不懂、說不出口，到在日常瑣事中摸索前進，那些看似微小的挫折，最終都化作他成長最肥沃的養分。

這段從零開始的語言適應過程，不僅讓他掌握了英文，更讓他學會在不熟悉的世界中保持冷靜、尋找方法。這份韌性，成為了他旅美歲月中最深刻也最珍貴的一課。

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