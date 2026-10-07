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新北體育雙喜臨門 全民運千人代表隊授旗出征 基層小將國內外接連奪冠
新北市體育發展捷報頻傳！2016年全民運動會即將在今年10月17日於桃園登場，市長侯友宜今天特別在市政會議親自授旗，為1019名隊職員組成的代表隊加油打氣，期許大家全力抱回總統獎；另一方面，新北基層體育發展亦展現深厚實力，新莊國小手球隊遠征丹麥勇奪分齡賽冠軍，大觀國中女排則在國內永信杯第5度封后，展現扎根校園的豐碩成果。
侯友宜表示，不論是全民運選手還是校園小將，站上賽場的背後都是無數汗水與堅持，感謝教練、團隊與家人的支持。市府會做大家最堅實的後盾，持續完善培訓體系，讓孩子與選手們能安心訓練、勇敢逐夢。
本屆全民運新北代表隊將角逐32項賽事，其中巧固球男子組將挑戰10連霸，健力好手田基森、楊晉嘉及摔角選手陳韻鼎等連霸名將亦將強勢登場。提前賽部分，滑輪溜冰陳毅帆與男子五人制足球已搶先衛冕，目前累計3金5銀4銅，氣勢高昂。
另在基層賽事方面，新莊國小手球隊憑藉團隊默契跨海於丹麥奪冠，隊員鄭聿婷更獲MVP；大觀國中女排則憑藉穩定傳承五度登頂。體育局強調，無論是國際賽事的突破還是國內連霸，皆驗證了新北「從基層培育人才、從校園建立根基」的扎實作為，未來將持續完善運動環境，陪伴更多好手邁向更大舞台。
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