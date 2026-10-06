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歐洲籃球聯賽傳拒絕NBA合作案 但未關上談判大門
消息人士今天表示，歐洲籃球聯賽（EuroLeague）13家股東球隊一致拒絕美國職籃NBA提出的合作案，但不排除未來繼續談判。
法新社報導，NBA尋求自2027年起在歐洲成立由16支球隊組成的特許經營聯賽，球隊將落腳在一些歐洲主要城市。
NBA計畫成立新聯賽，其中12支固定球隊分別以倫敦、曼徹斯特、柏林、慕尼黑、馬德里、巴塞隆納、巴黎、里昂、米蘭、羅馬、雅典和伊斯坦堡為據點。
另外4支球隊則可透過資格賽，取得參加NBA歐洲聯賽資格。不過，相關金額引發質疑，因為歐洲主要籃球球隊已在虧損。
但各特許經營球隊必須支付至少5億美元、最高可能達10億美元才能參與，NBA則承諾每年分配數億美元給各隊作為回報。
消息人士指出：「13家股東球隊一致拒絕這項方案，認為以目前的內容而言無法接受。」
但消息人士也補充說，歐洲籃球聯賽球隊並未關閉未來談判的大門。
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