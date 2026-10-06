TPBL／蔣淯安期待對決林庭謙 馬建豪要防圖齊出招

上季一圓奪冠夢想的福爾摩沙夢想家，將以衛冕軍身份迎戰TPBL新賽季，當家本土後衛蔣淯安期待和各隊好手對陣，尤其是從中國CBA返台加入台北台新戰神的頂尖好手林庭謙；馬建豪也提到，在中華隊合作多時的總教練圖齊接掌戰神兵符，相信會有很多想法，要先「揣摩」可能針對自己的策略。

夢想家本季以延續上季奪冠班底為主，相較其他隊伍的大幅度補強，整體陣容改變不大。35歲的蔣淯安提到，連霸確實有壓力，但上季爭取首冠的壓力更大，相較之下新賽季給自己的壓力可能沒有那麼大，「但是挑戰我覺得會比去年來來的更加困難。」

蔣淯安除點名高雄全家海神是新賽季的重點對手，陣中擁有名古屋亞運國手林庭謙、雷蒙恩和陳冠全的戰神也是挑戰，他透露和26歲的林庭謙從來沒有對陣過，很期待這次的機會。

「對我們來講是滿幸福的吧，可以跟這一代很厲害的球員對到，我覺得這也是我覺得滿開心的一件事情。」蔣淯安說。

名古屋亞運和林庭謙當隊友的馬建豪提到，中華隊總教練圖齊卸任後成戰神新任總教練，自己一直在揣摩圖齊會如何「出招」，小馬笑說：「因為他也算很了解我，我們感情也不錯，像朋友一樣，所以我覺得以他那麼了解到我，我要以他的角度去想，他可能會對我有什麼策略。」

亞運傷到左腳踝的馬建豪透露，腳踝韌帶有百分之30左右的撕裂傷，好消息是復原「超進度」，趕上下周的新賽季開幕戰問題不大，國慶連假的熱身賽也有機會下場。

中華男籃名古屋亞運止步8強，馬建豪坦言心情仍有點「不爽」，尤其是小組賽和伊朗的比賽太關鍵，中華隊有兩次關鍵判決都不受裁判青睞，最終以3分差吞敗，他惋惜說：「那一場對整個排名影響太大了，其實我們一定要穩四強，因為我覺得我們的實力也好，就算我們那一組是最難打的，但是我覺得我們還是比其他三隊實力來的更好，但是發生就是發生了，只能專注未來。」