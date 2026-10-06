TPBL／挑戰連霸最大對手？夢想家不約而同點名這隊

上季奪下TPBL總冠軍的福爾摩沙夢想家隊，迎接隊史首冠後，本季將首度以衛冕軍身分挑戰連霸，今天開季記者會上總經理韓駿鎧、總教練簡浩、本土主力蔣淯安和馬建豪不約而同點名，高雄全家海神將是新賽季的「假想敵」。

「（新北）國王和海神會很強，國王的洋將擺明衝著我們來。」夢想家總經理韓駿鎧認為，國王和海神都是新賽季很大挑戰，不過夢想家「應該還是最強」，他笑說洋將班提爾上季季中才加入，湯普金斯又有傷在身「只有一隻腳」，加上馬建豪一直受傷，最終還能奪冠，今年球隊只要能保持健康，對戰力有充足信心。

上季以菜鳥總教練身份率隊捧冠的簡浩，同樣點名海神和國王，「我覺得海神大家都知道他們本土陣容還不錯，教練又真的滿有一套。」他透露夢想家教練皮爾曼曾在紐西蘭和海神新教練齊科（Zico Cornel）交手過，對新對手有一定了解。

蔣淯安和馬建豪也點名海神是一大勁敵，馬建豪說：「畢竟他們去年墊底，所以心裡都會很不服氣，然後也有賀丹的加盟，今年一定會強勢回歸。」