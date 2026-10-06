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TPBL／下季將成本土球員 高柏鎧喊想當「終身Dreamers」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
夢想家今天舉辦開季記者會，總經理韓駿鎧（右六）帶頭比出1的手勢。記者曾思儒／攝影
夢想家今天舉辦開季記者會，總經理韓駿鎧（右六）帶頭比出1的手勢。記者曾思儒／攝影

剛從名古屋亞運返台的「新台灣人」高柏鎧（Brandon Gilbeck），今天福爾摩沙夢想家隊開季記者會上迎接個人在夢想家的第6個賽季，29歲的他表示已經隊友及球迷建立深厚感情，希望職業生涯都能為夢想家效力，成為「終身Dreamers」。

2021年來台加入夢想家的高柏鎧，2024年9月正式通過歸化取得中華民國國籍，成為「新台灣人」，上月名古屋亞運剛助中華隊打進8強。根據TPBL聯盟規章，高柏鎧效力夢想家滿3季後在TPBL聯盟就被視為本土球員，成夢想家一大優勢。

高柏鎧今天提到，6年來和隊友們培養了極佳默契，加入球隊的六年來大家也愈來愈成熟，對台灣的心態也從最初只是工作，到夢想家就像是第二個家，已經在台灣建立歸屬感。

2027-28賽季將成本土球員的高柏鎧也提到，身份轉換是很大榮幸，希望可以用一樣好表現來回饋球迷，同時自己心態不會因角色改變有所不同，仍會隨時準備好，為球隊做出貢獻。

夢想家總經理韓駿鎧提到，聯盟各球隊對於歸化球員打滿3年成為本土球員的政策都很支持，希望能推動更多歸化球員；「韓總」也笑說，高柏鎧合約還有很多年，從2021年來台後進步看得見，尤其上季冠軍賽的情緒控管讓人刮目相看，會「努力」完成高柏鎧想當終身夢想家人心願。

高柏鎧 亞運 中華隊 籃球

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