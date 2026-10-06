TPBL／夢想家成軍第十季拚連霸 總經理自信喊「最強」

上季奪下隊史第一座總冠軍的福爾摩沙夢想家隊，今年以衛冕軍身分迎接成軍第10個季賽，今天球團開季記者會上總經理韓駿鎧霸氣說，很多隊伍都進行補強，但「我們應該還是最強」，笑說：「所以冠軍呢，可能他們還是要努力一點來搶。」

夢想家從2017年成軍，從ABL開始征戰，上季在總冠軍系列賽1：3落後下上演驚天逆轉，奪下隊史第一座總冠軍，新賽季球隊以「What’s next?」為年度口號，今天新加入的韓籍啦啦隊朴藝恩也首度亮相。

球團今天也宣布，10月17日和18日的主場開幕周門票已經開售，屆時上季獲得年度最佳啦啦隊成員的三上悠亞將合體朴藝恩將首度同台營元，17日更將在主場升起冠軍旗，並將邀請「滅火器」登場開唱。

相較其他隊伍的大動作補強，夢想家延續上季奪冠核心陣容，只加入新洋將基德，韓駿鎧笑說還是要有一點保留，所以說球隊「應該」還是最強，希望團隊能發揮默契優勢，互相鼓勵、信任，再度朝另一座總冠軍前進。

成為夢想家首位韓籍啦啦隊成員的朴藝恩，2023年展開啦啦隊生涯，已經跨足過棒球、籃球、足球、排球和撞球，本季加入夢想家，今天已經能用中文自我介紹的她透露，目標是能用中文日常溝通，同時會和學姊三上悠亞交流，希望球隊不只完成賽事連霸，在年度最佳啦啦隊的獎項上也能蟬聯。