快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／夢想家成軍第十季拚連霸 總經理自信喊「最強」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
夢想家今天舉辦開季記者會，總經理韓駿鎧（右六）帶頭比出1的手勢。記者曾思儒／攝影
夢想家今天舉辦開季記者會，總經理韓駿鎧（右六）帶頭比出1的手勢。記者曾思儒／攝影

上季奪下隊史第一座總冠軍的福爾摩沙夢想家隊，今年以衛冕軍身分迎接成軍第10個季賽，今天球團開季記者會上總經理韓駿鎧霸氣說，很多隊伍都進行補強，但「我們應該還是最強」，笑說：「所以冠軍呢，可能他們還是要努力一點來搶。」

夢想家從2017年成軍，從ABL開始征戰，上季在總冠軍系列賽1：3落後下上演驚天逆轉，奪下隊史第一座總冠軍，新賽季球隊以「What’s next?」為年度口號，今天新加入的韓籍啦啦隊朴藝恩也首度亮相。

球團今天也宣布，10月17日和18日的主場開幕周門票已經開售，屆時上季獲得年度最佳啦啦隊成員的三上悠亞將合體朴藝恩將首度同台營元，17日更將在主場升起冠軍旗，並將邀請「滅火器」登場開唱。

相較其他隊伍的大動作補強，夢想家延續上季奪冠核心陣容，只加入新洋將基德，韓駿鎧笑說還是要有一點保留，所以說球隊「應該」還是最強，希望團隊能發揮默契優勢，互相鼓勵、信任，再度朝另一座總冠軍前進。

成為夢想家首位韓籍啦啦隊成員的朴藝恩，2023年展開啦啦隊生涯，已經跨足過棒球、籃球、足球、排球和撞球，本季加入夢想家，今天已經能用中文自我介紹的她透露，目標是能用中文日常溝通，同時會和學姊三上悠亞交流，希望球隊不只完成賽事連霸，在年度最佳啦啦隊的獎項上也能蟬聯。

夢想家 自信 總經理 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓籍啦啦隊尺度、代言全搶版面！她嘆台灣「很可悲」　網反轟：市場機制

NBA／湖人圍繞唐西奇打造爭冠班底 瑞迪克坦言不可能一步登天

中職／兄弟望演史上第6次下半季奪冠大逆襲 悍將落得搶最後生機

NBA／唐斯表態願長留尼克 追逐連霸續約未定坦言「不舒服」

相關新聞

TPBL／挑戰連霸最大對手？夢想家不約而同點名這隊

上季奪下TPBL總冠軍的福爾摩沙夢想家隊，迎接隊史首冠後，本季將首度以衛冕軍身分挑戰連霸，今天開季記者會上總經理韓駿鎧、總教練簡浩、本土主力蔣淯安和馬建豪不約而同點名，高雄全家海神將是新賽季的「假想敵」。

TPBL／下季將成本土球員 高柏鎧喊想當「終身Dreamers」

剛從名古屋亞運返台的「新台灣人」高柏鎧（Brandon Gilbeck），今天福爾摩沙夢想家隊開季記者會上迎接個人在夢想家的第6個賽季，29歲的他表示已經隊友及球迷建立深厚感情，希望職業生涯都能為夢想家效力，成為「終身Dreamers」。

TPBL／夢想家成軍第十季拚連霸 總經理自信喊「最強」

上季奪下隊史第一座總冠軍的福爾摩沙夢想家隊，今年以衛冕軍身分迎接成軍第10個季賽，今天球團開季記者會上總經理韓駿鎧霸氣說，很多隊伍都進行補強，但「我們應該還是最強」，笑說：「所以冠軍呢，可能他們還是要努力一點來搶。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。