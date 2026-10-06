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女足／小將張羽忻狂進7球！中華隊亞洲盃12比0狂勝柬埔寨

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女足旗開得勝。圖／中華足協提供
中華女足旗開得勝。圖／中華足協提供

中華女足昨天迎接亞洲足球聯盟（AFC） 女子亞洲盃資格賽（U17 Women’s Asian Cup China 2027 Qualifiers）首戰，面對柬埔寨隊透過積極進攻、迅速反應攻勢，瓦解對方防守陣線，最終踢下12：0，其中背號11號張羽忻更個人囊括7個進球。

比賽甫開始4分鐘時，10號鍾昀倩將球傳給22號林子薰後，就在18碼前往門前控球，射門得分，替中華隊先馳得點；在11分鐘時，張羽忻趁對手回防空隙時，直奔球門再拿下進球數，與柬埔寨隊差距拉到2：:0。

中華女足仍未放慢進攻節奏，第14分鐘時，張羽忻再次射門得分，將比分擴大為3：0；上半場於24分、35分及48分時，中華女足又接連得分，使兩隊在中場休息前，比分差距已來到6分。

下半場中華女足並未放慢節奏，持續以積極跑動、前場壓迫與反擊嘗試尋找進攻空間。第54分時，張羽忻再透過角球以頭槌破門得分；第71分及74分鐘，何晶晶和張羽忻射門得分，此時中華女足已攻進9球。

柬埔寨隊雖在73分時開始替換上場球員，仍止不住中華女足的猛烈進攻。75分與79分時，張羽忻再次擺脫防守陣線，分別從18碼及門前射門，讓比數達到11：0的局面。

賽事尾聲階段，接替上場的林晨曦、張雅琦、周羿辰繼續擔任進攻角色。89分時，因柬埔寨隊犯規手拉衣領，中華女足獲得罰球機會，但未進球。 最後在賽後加長時間階段，鍾昀倩透過朱夏葵的門前傳球、近射得分，終場中華女足以12：0大勝柬埔寨隊。

中華女足旗開得勝。圖／中華足協提供
中華女足旗開得勝。圖／中華足協提供

柬埔寨 足球 中華隊 籃球

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