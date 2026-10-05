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U18女籃／中華不敵中國 錢薇娟：調整戰線備戰馬來西亞

中央社／ 台北5日電
U18女籃中華(白色球衣)不敵中國。 FIBA官網
U18女籃中華(白色球衣)不敵中國。 FIBA官網

U18亞洲盃女籃賽，中華隊今天交手中國隊，中華女將雖將士用命，但最終以46比95不敵中國。總教練錢薇娟表示，明天將調整戰線迎戰地主隊馬來西亞

2026年U18亞洲盃女籃賽4日起在馬來西亞芙蓉體育館展開，賽事為期7天。中華隊預賽與中國、日本及馬來西亞同組，前2戰不敵日本、中國。

錢薇娟賽後接受中央社記者採訪表示，儘管中華隊與中國隊在身體條件等方面有差距，年輕球員上半場仍能掌握比賽節奏，關鍵轉折出現在第三節，中華只得5分，中國則狂砍35分，差距被大幅拉開。

她指出，中華隊這次組訓僅20多天，球員體能累積受到影響。昨天與日本隊打了一場艱苦比賽，今天再戰中國隊，下半場體能調節不理想，加上接連失誤、外線投射未能發揮，遭對手打出一波19比0攻勢，士氣未能再拉抬。

錢薇娟表示，中華隊曾透過有效防守，創造較容易得分的進攻機會，打出一波7比0攻勢，顯示防守是左右勝負的重要因素。年輕球員仍須學習在關鍵時刻調整，接下來也要設法延續好的表現。

對於明天迎戰馬來西亞，錢薇娟指出，對手這個年齡層的球員近年經常赴台參賽，上個月才剛在台北比賽，整體實力進步不少，中華隊不能掉以輕心。

本屆賽事分為A、B兩組，各組第一名直接晉級4強，分組第二、三名則交叉對戰，爭取另外兩席4強資格。

錢薇娟表示，本屆賽事也攸關明年U19世界盃參賽資格，中華隊將力拼衝進前5名以取得門票為目標。

錢薇娟 馬來西亞 日本隊 籃球

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