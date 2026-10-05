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TPBL／23歲驚喜當爸爸 攻城獅新科副隊長蔡宸綱變更成熟

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
蔡宸綱（中）成攻城獅副隊長。記者曾思儒／攝影
蔡宸綱（中）成攻城獅副隊長。記者曾思儒／攝影

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新竹御嵿攻城獅隊前鋒蔡宸綱，新賽季多了兩個新身分，除了今天開季媒體日被球團選擇擔任副隊長，23歲的他還晉升「新手爸爸」，寶貝兒子已經5個月。

2024年選秀會以「榜眼」身分進入攻城獅的蔡宸綱，下個月才要過24歲生日，年紀輕輕就成家的他坦言兒子的到來是「驚喜」，但也算是人生規劃內，他笑說：「新竹是生育率很高的城市，來這邊適應一下。」

攻城獅總經理張樹人和另外新任副隊長劉丞勳不約而同提到，當爸爸後的蔡宸綱變得成熟、穩重許多，蔡宸綱也坦言，現在多了「甜蜜的負擔」，新的身分代表多了一份責任，「不能像以前就是沒有顧慮去做很多事情，現在就是會多想一點，自己也覺得一些轉變上，或是做一些決定的時候確實會多想一點，比較成熟一點。」

笑說自己顧小孩顧到黑眼圈變深，蔡宸綱自爆現在練完球、做完治療就會趕快回家，不像以前還會晃一下、吃個晚餐，之前也會不時請教隊上的爸爸球員如何育兒，「顧小孩會很累，但是可能看到他笑的時候，就會覺得值得值得。」

今天正式成為球隊副隊長的蔡宸綱，新賽季位置也從大前鋒轉往小前鋒，身高197公分的他說：「自己也一直想到二、三號去位置去打，剛好有這個機會，目前做的也都還不錯。」

另位副隊長劉丞勳和蔡宸綱是泰山高中的HBL冠軍隊友，兩人也在健行科大合作，緣分一路延續到職業隊，今天還一起成為球隊副隊長，他笑說：「非常緊張啦，因為覺得自己第二年能夠身任這角色，是教練團和球團對我的信任，所以該如何做到最好，反饋給球團，是我現在要做的事情。」

球隊今年少了攻防重心高國豪，劉丞勳不諱言對戰力和票房都會是挑戰，給自己的目標是入選年度第一隊，團隊上透過教練威森的體系打出精彩內容，吸引球迷進場為攻城獅加油。

攻城獅 驚喜 爸爸 籃球

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