TPBL／攻城獅減重班！辛巴甩25公斤、盧冠軒變尖下巴

新竹御嵿攻城獅隊今天舉行季前媒體日，除公告球季年度口號「誰說不行」，隊長和副隊長人選也一併公佈，成為「雙隊長」之一的盧冠軒臉型明顯變尖，手臂線條也更清晰，他透露休季期間共減了6、7公斤，瘦下來後腳步輕盈許多。

攻城獅創隊看板球星高國豪轉戰PLG，盧冠軒被球團賦予接下進攻火力的重責大任，總經理張樹人今天再宣布，新賽季由盧冠軒和「小黑」曾柏喻擔任隊長，兩人都是生涯頭一遭被賦予如此角色。

「是新的體驗，我學生時期從沒當過隊長，滿訝異。」盧冠軒笑說，過去連副隊長都沒當過，今年被交付重責大任，會和曾柏喻一起合作，把年輕球員帶好。

身形明顯瘦了一圈，盧冠軒透露賽季後就開始飲食控制，剛好6月時舉辦婚禮，就和太太相約一起減肥，「上季很多人說我很胖，瘦下來跑得起來，速度比較快。」

不只盧冠軒，身高225公分的辛巴從去年到現在甩肉25公斤，腳步變輕盈後就算隊友十分年輕，他也能跟上隊上「小朋友」的腳步。

上季就重返攻城獅的辛巴提到，球隊現在跑動更多，體重下降後更能配合團隊，先前練習賽就算打滿全場也不成問題，先前去香港4天3戰下來的調整也很不錯。

攻城獅今年本土球員平均年齡僅26歲，33歲的辛巴表示，新賽季沒有設定特別的個人目標，希望幫助球隊打進冠軍賽，幫助球隊年輕球員持續成長。

攻城獅新任隊長盧冠軒。記者曾思儒／攝影