TPBL／後高國豪時期 攻城獅教練坦言「是挑戰」

隨著當家球星高國豪離隊，新竹御嵿攻城獅正式進入重建期，總教練威森正向說，球星的離開代表其他球員有更多機會，教練團會努力最大化每位球員的潛力和能力，希望在即將到來的新賽季能打出競爭力，持續朝挑戰總冠軍努力。

2020年創隊的攻城獅，今天舉行TPBL新賽季前的季前媒體日，全體成員和制服組一同亮相，這也是原本攻城獅看板球星高國豪離隊後，第一次全隊沒有「元老級」球員的賽季，第二年入隊的朱雲豪已是團隊的資獅成員。

威森坦言，今年會是「比較有挑戰」的一個賽季，不過球隊充滿野心，希望在球員努力及球迷支持下，能延續上季的成功，團結一心面對接下來賽季所有的挑戰和困難。

攻城獅總經理張樹人承認，少了人氣極高的高國豪，多少會擔心票房，高國豪的防守能力也是球隊比較難補齊的部分，不過目前新賽季的季票銷售狀況仍有持平表現，球隊也希望新生代能「接班」，選擇「二年級生」劉丞勳和早一年進入攻城獅的蔡宸綱擔任副隊長，就有期許兩位新生代成員扛起球隊的設定。

「當然會希望丞勳的防守能力可以頂替上來，丞勳其實從去年的季後賽，他就開始手對方難守的球員，所以我們會希望丞勳除了在得分能力增加上面以外，防守能力可以繼續幫助球隊。」張樹人也提到，新科隊長盧冠軒的火力輸出也是新賽季的重要一環，蔡宸綱從4號轉型到3號也漸上軌道，加上新的洋將配置，希望發揮良好的化學效應。

攻城獅今天媒體日才公布新賽季球隊的隊長和副隊長人選，兩者都有兩位球員，隊長由盧冠軒和「小黑」曾柏喻掛帥，副隊長由泰山高中、健行科大一路當隊友的蔡宸綱和劉丞勳擔任。