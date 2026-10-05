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TPBL／裁判也要進化！聯盟辦首屆共識營為新賽季準備

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL於10月3、4日舉辦聯盟首屆裁判共識營。圖／TPBL提供
TPBL於10月3、4日舉辦聯盟首屆裁判共識營。圖／TPBL提供

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為回應球迷對判決一致性與比賽品質的期待，TPBL於10月3、4日舉辦聯盟首屆裁判共識營，完成為期兩天的系統性共同培訓。課程涵蓋規則與判例解析、三人裁判法、臨場實務、運動心理、法治教育及身體評估，透過共同學習與專業交流，凝聚裁判團隊對執法標準的理解，為即將到來的新賽季做好準備。

TPBL表示，球迷對判決的關注，是聯盟精進賽事品質的重要提醒。對TPBL而言，重視球迷意見，需要落實在裁判培養與執法品質的具體工作上。本次共識營以判例討論、團隊合作及身心專業支持為核心，從裁判執法所需的不同面向著手，將外界對公平競賽的期待，轉化為培訓工作的重點。

在判決專業方面，共識營從「規則理解」進一步走向「判例共識」，透過實際比賽案例，解析規則與臨場吹判之間的連結，釐清不同情境下的判斷依據。藉由共同討論，讓不同裁判過去累積的執法經驗成為團隊學習素材，朝相似情境適用一致判決原則的方向努力，讓球員、教練與球迷對競賽尺度有更清楚的理解。

場上判決也仰賴裁判團隊的協作。本次課程透過三人裁判法與臨場實務，強化裁判的分工、溝通及判決責任，將培訓範圍從個人判斷延伸至團隊執法，協助裁判在快速變化的比賽情境中，建立共同的工作方式。

除了規則與執法技術，共識營也重視裁判在高壓情境下的心理韌性。臺師大體育與運動科學系特聘教授季力康參與運動心理課程，協助裁判理解比賽中的心理負荷，學習面對球員、教練與現場觀眾反應，以及重大判決壓力時的調適方法，提升臨場執法的專注力與心理穩定度，為冷靜判斷及準確執法提供支持。身體評估與檢測則用於了解裁判目前的身體狀況與基本能力，建立客觀資料，作為後續訓練與階段性追蹤的基礎。

公平競賽的維護，同時建立在法治觀念與職業倫理之上。本次共識營由臺北地檢署檢察官蕭永昌參與法治教育課程，增進裁判對職業責任及相關法律風險的認識；培訓另結合籃協專業師資王聲葦及外部運動科學單位黃聖富的專業，並透過聯盟章則說明，釐清工作要求與共同規範，讓裁判對自身角色與責任有更完整的掌握。

首屆裁判共識營的完成，是TPBL推動裁判系統性培養的一步。兩天課程所建立的交流與共識，仍需在後續執法實務中持續落實。聯盟期盼透過專業訓練與共同標準的累積，提升判決的一致性與穩定性，以具體行動回應球迷的關注，為新賽季奠定更穩健的競賽基礎。

運動 裁判 TPBL 籃球

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