籃球／U19籃球聯盟 桌球國手搖籃 松山家商廣收11名高一生聯賽練功

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，4日進行的U19第2組迎來新同學松山家商，首戰雖以31：52不敵引爆酋長隊（Chief），磨練多達11名高一生才是他們今年的目標。

松山家商是HBL（高中籃球聯賽）乙組球隊，雖無鄰居松山高中威震天下，仍是乙組選手圓夢之地，且該校體育班活躍，尤其桌球隊培育諸多國手，包括剛結束名古屋亞運的馮翊新，總教練邱昱翔說：「我們是一般班級，平時不會跟他們接觸到，不過學校運動風氣真的很盛。」

今天對酋長一役，松山命中率僅22.8%，外線30投只進2球，失誤也多達24次，是高一生的一次震撼教育，也是他們報名聯賽的主要目的，「今年我們收了11個學生，如果照往年的規畫，很可能有些人還沒打到球就想放棄了，所以希望讓大家多點上場機會磨練。」邱昱翔說。

邱昱翔表示，今年暑假學校籃球場剛好整修，必須外找訓練場地，且高三生要開始準備升學，彼此默契還有很大進步空間，「目前我只要求大家做好防守，不用承擔太多壓力，慢慢銜接上高中的強度。」

松山今天得分最高是林祐希的11分，他另有6抄截、2阻攻，第四節尾聲積極拚搶的態度值得嘉許，不過負責控衛的他失誤多達8次，他賽後苦笑說：「現在三年級，每周有三天要學科培訓，練習時間不多，體能跟默契都有落差。」

林祐希國中時期開始打球，當時一頭熱加入籃球隊，可惜成績一直不佳，不過家長很支持，讓他高職還能繼續打籃球，「今年是最後一年了，雖然很忙碌，但讀書的時候總會手癢，希望永遠把目標放在下一場比賽。」

另一位表現出色的是高一生吳伯仁，在場上非常積極進攻、跑位，破壞對手陣型，他全場投進2記三分球，貢獻8分、2抄截，第3節摔傷後退場休息，第4節尾聲依舊上場奮戰，彷彿向偶像NBA傳奇Kobe Bryant致敬。

「我穿24號就是為了Kobe，雖然我小時候他就退休了，但很喜歡他的精神跟球風。」吳伯仁笑說，前幾天比賽才模仿Kobe的後仰跳投，完成進算加罰，非常過癮。

吳伯仁其實小時候是踢足球出身，從幼稚園踢到國小畢業，因疫情中斷才轉練籃球，「足球跟籃球的挑戰不一樣，但都是很高強度的運動，也都能從中得到很多成就感。」

雖然初來乍到，吳伯仁透露松山環境很好，學長都很照顧學弟，讓他不後悔決定，「其實我在場上很容易緊張，現在首要目標就是解決這個問題，希望有朝一日可以幫球隊拿到乙組冠軍。」

林祐希（右）即使課業繁忙，每場比賽依舊全力以赴。圖／U19籃球聯盟提供