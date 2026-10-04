U18女籃／中華隊只打半場好球不敵日本 混血小將成亮點

U18亞青女籃賽今天在馬來西亞點燃戰火，由「錢姐」錢薇娟領軍的中華隊，首戰面對強敵日本隊，上半場還握有2分領先，但下半場進攻當機，合計只拿21分，反觀日本兩節狂轟51分，終場以83：55帶走勝利。

中華隊首節和日本比分拉鋸，靠吳宣伶讀秒的中距離破網取得21：20領先，第二節在陳柔安連兩記外線、張雨瞳接棒飆外線，連三記三分彈破網下一度擴大優勢到32：25，半場也還握有34：32領先。

下半場中華隊失誤增加外，命中率也下滑，一段超過3分鐘沒得分的進攻荒讓日本打出13：0的逆轉攻勢，三節打完反取得57：44領先，第四節持續擴大比分，最終以28分差距迎接首勝。

打半場好球的中華隊，17歲的台美混血小將張巧萱成亮點，首度披上中華隊戰袍的她是美國NCAA一級名校西北大學（Northwestern University）新鮮人，今天攻下11分、7籃板、5助攻、3抄截都是全隊最高，來自北一女中的陳柔安和永仁高中的黃翊蓁各拿10分。

U18女籃一級賽事8隊共分兩組，中華隊和日本、中國及馬拉西亞位於B組，分組龍頭直接晉級4強，分組2、3名透過交叉賽爭取4強機會。中華隊明天下午4點半碰中國，後天晚上7點的小組最終戰對決地主馬來西亞。

中華隊陳柔安（右）運球尋求突破機會。圖／取自FIBA官網

中華隊的混血女將張巧萱。圖／取自FIBA官網