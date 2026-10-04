籃球／詹姆斯右腳跟腱撕裂重傷 母隊火速簽32歲浪人後衛補缺

土耳其勁旅安納托利亞艾菲斯（Anadolu Efes）在歐聯史上得分王詹姆斯（Mike James）遭遇嚴重右腳跟腱撕裂傷後，迅速展開補強行動，宣布簽下資深後衛佩恩（Cameron Payne），合約將持續到2026-27年賽季結束。

現年32歲的佩恩生涯效力過雷霆、公牛、騎士、太陽、公鹿、76人、尼克等隊，也曾加入中國CBA球隊山西汾酒和塞爾維亞勁旅貝爾格勒游擊（Partizan）。佩恩在該隊歐聯賽場出賽10場，平均繳出12.4分、2.3籃板、3.9助攻、1.2抄截，三分球命中率33.3%，展現穩定替補控衛火力與組織能力。

佩恩離開貝爾格勒游擊後，一度重返NBA，加入76人。他替費城出賽22場，平均貢獻7.4分、2.0籃板、2.6助攻。作為2015年選秀首輪第14順位球員，佩恩生涯至今累積出賽499場NBA例行賽，留下平均7.7分、2.0籃板、3.2助攻的成績。

詹姆斯意外遭遇跟腱撕裂重傷

艾菲斯這次補強動作之所以如此迅速，主因是詹姆斯在日前對貝爾格勒紅星（Crvena Zvezda）的比賽中重傷。艾菲斯該戰以72：77落敗，詹姆斯在第三節尾聲無身體接觸情況下倒地，隨後被擔架抬離球場，場面相當令人擔憂。

球團確認，詹姆斯已接受阿基里斯腱修復手術，預估將缺席約7到9個月，實際復出時間仍取決於後續復健進展。這也代表艾菲斯短期內勢必失去球隊最重要的後場進攻核心之一。