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籃球／連續10年！新世代盃國小籃球邀請賽登場48隊齊聚交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣新世代關懷協會舉辦的「第10屆新世代盃國小籃球邀請賽」今天在豐原區體育館登場。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會舉辦的「第10屆新世代盃國小籃球邀請賽」今天在豐原區體育館登場。圖／台灣新世代關懷協會提供

2026名古屋亞運

台灣新世代關懷協會舉辦的「第10屆新世代盃國小籃球邀請賽」今天在豐原區體育館登場，今年共有48支隊伍參賽，除了台中地區各國小籃球好手齊聚，更有球隊遠從新竹縣來交流，主辦單位表示，賽事一路走過10屆，最大的初衷始終沒有改變，就是希望持續提供孩子展現自己的舞台，也為基層籃球扎根。

今天開幕典禮由台灣新世代關懷協會理事長江文國、常務監事王榮聖、秘書長涂力旋出席，台中市教育局專門委員劉姵君、瑞穗國小校長詹文成、社口國小校長董庭豪、豐原區體育會總幹事吳志強、籃球委員會主任委員高宗琛等人也到場。

台灣新世代關懷協會理事長江文國致詞表示，今年賽事受到許多因素影響，籌辦過程並不容易，但協會仍然堅持把比賽辦下去，希望給孩子一個舞台，讓他們能夠持續發光發熱。他也感謝豐原在地企業及各界長期共同參與、支持，讓新世代盃能夠一年一年延續。

協會秘書長涂力旋表示，一項基層賽事能夠持續舉辦10屆不容易。他在現場邀請所有小球員，用掌聲向一路陪伴他們的老師與教練表達感謝。

本屆新世代盃共有48支球隊參賽，包括男甲組23隊、男乙組7隊、男丙組9隊、女甲組3隊及女乙組6隊。參賽隊伍以台中地區學校為主，也有球隊特別從新竹縣跨縣市來參賽；新世代盃國小籃球邀請賽今天起一連3天舉辦。

台灣新世代關懷協會舉辦的「第10屆新世代盃國小籃球邀請賽」今天在豐原區體育館登場。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會舉辦的「第10屆新世代盃國小籃球邀請賽」今天在豐原區體育館登場。圖／台灣新世代關懷協會提供

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