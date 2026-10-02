籃球／曾隨美國男籃出征世界盃資格賽 詹姆斯遭遇阿基里斯腱重傷

先前代表美國男籃出征世界盃資格賽的得分主力詹姆斯（Mike James），在歐洲籃球聯賽可說是頂級巨星，今年7月他轉戰土耳其勁旅安納托利亞艾菲斯，（Anadolu Efes），但近日卻在歐聯第3輪對上貝爾格勒紅星（Crvena Zvezda）的比賽中倒地受傷，球團賽後確認他遭遇阿基里斯腱傷勢，將接受進一步詳細檢查，再擬定後續治療計畫。

目前球團尚未公布詹姆斯的傷勢嚴重程度，也未確認是否出現阿基里斯腱斷裂。

這起意外發生在第三節還剩2分40秒時，當時艾菲斯以51：53落後。詹姆斯試圖追逐一顆鬆脫球，短暫加速後突然倒地，隨即抓住右小腿下方，表情相當痛苦。現場醫護人員進場處理後，他最終被擔架抬離球場。貝爾格勒紅星主場球迷也在他離場時送上熱烈掌聲，向這位歐聯傳奇後衛表達敬意。

詹姆斯退場前攻下11分、3助攻，艾菲斯最終以72：77在客場敗給貝爾格勒紅星，但賽後焦點幾乎都集中在詹姆斯傷勢上。

艾菲斯總教練拉索（Pablo Laso）坦言，情況看起來並不樂觀，但一切仍要等待回到伊斯坦堡後接受更多檢查。他說：「我只是教練，不是醫生，所以不能說太多。這看起來不太好，但我們相信醫療團隊。明天回到伊斯坦堡後，我們會做更多檢查。」

拉索也承認，看到詹姆斯以這種方式離場，對全隊造成很大衝擊。他表示：「那對球隊來說當然是很糟的一刻。當你看到一名球員那樣離開球場，一定會受到影響。。」

詹姆斯隨後也首度在社群平台公開回應傷勢，他寫道：「好吧，這真的很糟，非常糟。謝謝所有聯絡我的人。」而在詹姆斯受傷消息出來後，許多歐聯球員也都在第一時間送上祝福。

現年36歲的詹姆斯是歐聯史上總得分王，今年夏天離開效力5年的AS摩納哥後，與艾菲斯簽下1+1合約。他自2021年起效力摩納哥，2024年獲選歐聯MVP，也曾幫助球隊2度打進最終四強，並在2025年一路闖進冠軍戰。上季他在摩納哥歐聯賽場平均繳出16.5分、3.4籃板、6.4助攻，本季轉戰艾菲斯後，前2場歐聯比賽平均得到17.0分、3.0籃板、4.5助攻、1.5抄截。

另一方面，詹姆斯在今年世界盃資格賽中堪稱是美國男籃的核心主力，4場出賽場均得到14分9助攻4.5籃板2.3抄截，三分命中率達42.9%。

現階段詹姆斯傷勢仍待進一步檢查，但阿基里斯腱問題對任何球員而言都可能是生涯重大考驗。對母隊艾菲斯來說，失去這位歐聯史上最具代表性的進攻發動機，將嚴重影響新賽季布局；對整個歐洲籃壇而言，也只能等待檢查結果出爐，盼望這位傳奇後衛能避開最糟情況，早日重返球場。