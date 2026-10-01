快訊

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／更多「新台灣人」！籃協推動兩外籍生入籍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
丁恩迪(右)。 聯合報系資料照
丁恩迪(右)。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

中華籃球協會副秘書長張承中今天表示，台灣籃球將效法日本模式建立完整人才庫，除了現有的「新台灣人」高柏鎧外，目前正全力推動多名外籍生包括丁恩迪與丹尼爾循「高級專業人才」路徑入籍，將正式進入「複數歸化」時代，讓中華隊未來賽事更有競爭力。

張承中表示，目前的策略是推動外籍生「無酬歸化」，代表和過往職業球員的歸化模式截然不同，不需再支付高額入籍簽約金，但代表中華隊出賽就會有薪水；推動「複數歸化」也是讓中華隊有備案，為長遠發展建立制度，並不會影響目前「新台灣人」高柏鎧的狀態。

就目前的歸化進度，丁恩迪和丹尼爾進度最快，運動部9月已經核發高級專業人才推薦函，接續兩人將依《國籍法》修正後的規定，前往內政部辦理兩年高專歸化，並需完成學中文、提交良民證及財力證明等程序。

張承中也透露，目前效力台北富邦勇士隊的莫巴耶年底也將符合歸化資格，另名阿拉薩也在辦理良民證，籃協後續會持續幫兩人以及蓋比向政府申請歸化，充實台灣籃球人才庫，未來包括世大運、亞運到3對3賽事都有望注入新戰力。

外籍生 籃球 高柏鎧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPBL／簽下台灣女婿洋將 雲豹盼幫蓋比歸化

亞運男籃／中華隊外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

亞運女籃／擋下蒙古歸化羅賓森 彭詩晴：一人打不死我們一隊

亞運男籃／決賽首度上演韓日大戰 一哥李賢重力拚金牌爭取兵役解套

相關新聞

PLG／考慮兩星期「放棄掙扎」 蔡文誠曝退役接教練心境

台北富邦勇士隊今天舉辦2026-27年賽季季前媒體日，上季還是球員的蔡文誠也首度以球隊執行教練身分亮相，他透露接下新任務「掙扎滿久」，整整思考兩星期，也和家人討論許久，有天才突然釋懷「放棄掙扎」，決定從球員身分退役，接下教練工作新挑戰。

PLG／車侑城選77號因為林書豪！ 想打國家隊幫助台灣籃壇

今年瓊斯盃披上中華白隊球衣的美籍台裔後衛車侑城，成為台北富邦勇士隊後場新戰力，今天球團新賽季媒體日穿上77號球衣正式亮相，他透露選擇77號是向偶像林書豪致敬，回到台灣也希望能幫助到台灣籃壇，未來想再穿上中華隊球衣出賽。

籃球／更多「新台灣人」！籃協推動兩外籍生入籍

中華籃球協會副秘書長張承中今天表示，台灣籃球將效法日本模式建立完整人才庫，除了現有的「新台灣人」高柏鎧外，目前正全力推動多名外籍生包括丁恩迪與丹尼爾循「高級專業人才」路徑入籍，將正式進入「複數歸化」時代，讓中華隊未來賽事更有競爭力。

TPBL／呼應心理健康月 海神球員陪伴長輩做彈力球運動

高雄全家海神職業籃球隊備戰熱身賽之餘，也結合「心理健康」和「肌力保健」，陪伴長輩們用暖身運動與黏土創作為即將到來的秋冬做準備。昨天球員于煥亞、陳懷安及唐維傑前進弘道老人福利基金會高雄服務處「東金好客廳」，帶領長輩做簡單易記的彈力球運動及暖身動作，居家就能自己活動筋骨，並在心理諮商師的帶領下，與長輩一起透過手作黏土分享情緒進行藝術表達。

PLG／亞運斷手指嘆可惜 曾祥鈞瞄準11月復出

上月出征名古屋亞運，台北富邦勇士隊的本土禁區大將曾祥鈞卻在小組第二場碰伊朗隊就成傷兵，檢查是「手指斷三根」，今天勇士季前媒體日左手仍纏滿白色繃帶；他透露至少要休息一個多月，確定趕不上月底的PLG開季，希望11月能回歸賽場。

PLG／「黑人」陳建州報平安 醫生放行飛宿霧看東超

上月因急性心肌梗塞住院的P. LEAGUE+（PLG）副會長的「黑人」陳建州，今天精神奕奕現身台北富邦勇士隊的季前媒體日，他透露後天就將飛往宿霧參與東超新賽季，這次意外也讓他「什都都更不怕」，活在當下除要做更有意義的事情，也呼籲大家「不要硬撐」，身體發出警訊就要趕快處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。