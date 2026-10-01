籃球／更多「新台灣人」！籃協推動兩外籍生入籍

中華籃球協會副秘書長張承中今天表示，台灣籃球將效法日本模式建立完整人才庫，除了現有的「新台灣人」高柏鎧外，目前正全力推動多名外籍生包括丁恩迪與丹尼爾循「高級專業人才」路徑入籍，將正式進入「複數歸化」時代，讓中華隊未來賽事更有競爭力。

張承中表示，目前的策略是推動外籍生「無酬歸化」，代表和過往職業球員的歸化模式截然不同，不需再支付高額入籍簽約金，但代表中華隊出賽就會有薪水；推動「複數歸化」也是讓中華隊有備案，為長遠發展建立制度，並不會影響目前「新台灣人」高柏鎧的狀態。

就目前的歸化進度，丁恩迪和丹尼爾進度最快，運動部9月已經核發高級專業人才推薦函，接續兩人將依《國籍法》修正後的規定，前往內政部辦理兩年高專歸化，並需完成學中文、提交良民證及財力證明等程序。

張承中也透露，目前效力台北富邦勇士隊的莫巴耶年底也將符合歸化資格，另名阿拉薩也在辦理良民證，籃協後續會持續幫兩人以及蓋比向政府申請歸化，充實台灣籃球人才庫，未來包括世大運、亞運到3對3賽事都有望注入新戰力。