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TPBL／呼應心理健康月 海神球員陪伴長輩做彈力球運動

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
弘道長輩們與海神隊球員一起做運動。圖／高雄全家海神隊提供
弘道長輩們與海神隊球員一起做運動。圖／高雄全家海神隊提供

2026名古屋亞運

高雄全家海神職業籃球隊備戰熱身賽之餘，也結合「心理健康」和「肌力保健」，陪伴長輩們用暖身運動與黏土創作為即將到來的秋冬做準備。昨天球員于煥亞、陳懷安及唐維傑前進弘道老人福利基金會高雄服務處「東金好客廳」，帶領長輩做簡單易記的彈力球運動及暖身動作，居家就能自己活動筋骨，並在心理諮商師的帶領下，與長輩一起透過手作黏土分享情緒進行藝術表達。

唐維傑是第二度來到「東金好客廳」與長輩們相見歡，這次擔任彈力球運動主講師，貼心以簡單的用語將動作分解讓長輩理解，陳懷安、于煥亞教學中也頻頻走到長輩身邊輔助撿球、傳球。

陳懷安說：「知道長輩有時候會彎不下腰，但他們還是很奮力希望做到動作，也想幫助他們完成。」與長輩相處的時光讓球員們想起家中的爺爺奶奶，于煥亞說：「小時候外公很疼我，很高興可以陪伴長輩們互動。」

弘道老人福利基金會高雄服務處表示，在服務過程中發現，有些長輩因行動不便、家庭支持不足或長期缺少與人的互動，可能出現情緒低落、不想出門、不想吃飯等狀況，卻不一定會主動開口求助。曾有長輩分享：「如果沒有來據點上課，我只想在家蓋住被子，好幾天沒吃東西也沒有關係，但我知道自己狀態不對。」後來在朋友介紹走進東金好客廳，透過社工關懷、運動課程與心理健康支持活動，逐漸找回出門的動力，也重新感受到有人關心與支持的力量。

弘道指出，長輩的情緒低落有時不容易被察覺，可能表現變得沉默、減少互動，或對原本熟悉的生活安排逐漸失去興趣。感謝高雄全家海神隊以實際行動關心長輩健康，將球場上的活力帶進社區，陪伴長輩透過運動與創作放鬆身心，也在互動中增加與人交流的機會。這次活動不只是一次公益參與，也讓更多人看見，對需要支持的長輩來說，一次出門的機會、一句真誠問候、一段有人陪伴的時間，都可能成為他們重新與生活連結的重要支持。

陳懷安在心理諮商師的帶領下，與長輩一起透過手作黏土進行藝術表達。圖／高雄全家海神隊提供
陳懷安在心理諮商師的帶領下，與長輩一起透過手作黏土進行藝術表達。圖／高雄全家海神隊提供

陳懷安、唐維傑、于煥亞彈力球運動教學與長輩互動。圖／高雄全家海神隊提供
陳懷安、唐維傑、于煥亞彈力球運動教學與長輩互動。圖／高雄全家海神隊提供

海神 長輩 運動 籃球

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