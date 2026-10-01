PLG／亞運斷手指嘆可惜 曾祥鈞瞄準11月復出

上月出征名古屋亞運，台北富邦勇士隊的本土禁區大將曾祥鈞卻在小組第二場碰伊朗隊就成傷兵，檢查是「手指斷三根」，今天勇士季前媒體日左手仍纏滿白色繃帶；他透露至少要休息一個多月，確定趕不上月底的PLG開季，希望11月能回歸賽場。

勇士明天就要飛往宿霧準備迎接東超新賽季，成為傷兵的曾祥鈞不會隨隊，他透露前兩星期回診，手指是撕脫性骨折，好消息是原本是左手三根手指都受傷，後來發現是食指和中指比較嚴重，但預計也要先休息一個月。

曾祥鈞亞運第二戰受傷後就再沒出賽，中華隊雖闖8強但關鍵晉級戰敗給日本隊，沒能完成晉級4強的任務，讓他苦笑嘆可惜，「因為其實目標真的就是往四強那邊去，沒有進就覺得心中有點小可惜。」

曾祥鈞還透露，受傷當下第一個念頭是「很痛」，下一個想法就是「哇，還有辦法上去嗎？」，知道後續無法再為中華隊盡力，心中也覺得十分遺憾，「因為還是想幫助球隊繼續往下一步走。」

亞運後回歸勇士，曾祥鈞雖在養傷，對球隊今年仍有很大期待，儘管「野獸」林志傑和蔡文誠兩位陣隊球星都退役，但也有許多新人加入，「就是注入一些新的能量 ，我覺得是還滿不錯的，就是讓整個球隊的氛圍跟去年不同，我覺得是滿不錯的一個氣象。」