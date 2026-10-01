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PLG／「黑人」陳建州報平安 醫生放行飛宿霧看東超

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
陳建州現身勇士隊媒體日。記者曾思儒／攝影
陳建州現身勇士隊媒體日。記者曾思儒／攝影

2026名古屋亞運

上月因急性心肌梗塞住院的P. LEAGUE+（PLG）副會長的「黑人陳建州，今天精神奕奕現身台北富邦勇士隊的季前媒體日，他透露後天就將飛往宿霧參與東超新賽季，這次意外也讓他「什都都更不怕」，活在當下除要做更有意義的事情，也呼籲大家「不要硬撐」，身體發出警訊就要趕快處理。

陳建州上月15日因身體不適就醫，檢查發現急性心肌梗塞，他今天透露是自己開車去急診室，緊急動手術後恢復狀況很好，對工作也沒太大影響，像後天飛到宿霧也有問過醫生，得到「沒問題」的放行肯定。

鬼門關前走一遭，陳建州分享，大家要有「警覺性」，有問題馬上要處理，自己就是有即時處置，沒有延誤就醫，才能平安順利繼續投身熱愛的籃球事業。

PLG昨天已經公布新賽季的賽程，10月24日就要迎接開幕戰，陳建州也看好勇士新加入的台裔美籍後衛車侑城和加入台南台鋼獵鷹隊的後衛高國豪成為聯盟「門面」，尤其22歲的車侑城還有宛如韓星的帥氣外表，且除球星特質，和家裡關係密切、清楚自己想要什麼，相信能成為台灣籃壇的指標性人物。

黑人 陳建州 PLG 籃球

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