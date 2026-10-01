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PLG／考慮兩星期「放棄掙扎」 蔡文誠曝退役接教練心境

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
勇士新賽季的教練團總教練許晉哲（中）、執行教練蔡文誠（右）和副領隊林志傑一起亮相。記者曾思儒／攝影
勇士新賽季的教練團總教練許晉哲（中）、執行教練蔡文誠（右）和副領隊林志傑一起亮相。記者曾思儒／攝影

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台北富邦勇士隊今天舉辦2026-27年賽季季前媒體日，上季還是球員的蔡文誠也首度以球隊執行教練身分亮相，他透露接下新任務「掙扎滿久」，整整思考兩星期，也和家人討論許久，有天才突然釋懷「放棄掙扎」，決定從球員身分退役，接下教練工作新挑戰。

41歲的蔡文誠坦言，仍有想以球員身分征戰的念頭，知道球團希望他接下教練任務後十分掙扎，直到一天突然釋懷，決定放棄球員，「現在家人還會覺得我幹嘛退休，讓時間慢沖淡這一切。」他還透露退役後已經許久沒碰籃球，只有跑步。

勇士總教練許晉哲提到，蔡文誠是他帶過最久的球員，等於進入職業到退役都見證，「我拿過的冠軍他通通拿過，他對我非常了解，相對的我也了解他，我會推薦他接下這任務，也是我覺得他可能有一些大家沒看到的地方，希望他接下這挑戰。」

許晉哲坦言「當教練不是那麼容易」，蔡文誠也透露，對球隊訓練一開始比較不熟悉，經過一兩個月，訓練內容和方式愈來愈習慣，「接下來臨場狀況比較不足，會是比較擔心的部分。」

上季退役的「野獸」林志傑已轉任勇士副領隊，同期的蔡文誠換了身分繼續當「同事」，他笑說對蔡文誠是挑戰也是好事，且教練團還有堪稱教練「傳奇」等級的許晉哲分享經驗，自己也會適時提點，相信能幫助蔡文誠完成新挑戰。

蔡文誠 教練 籃球

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