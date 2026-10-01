PLG／車侑城選77號因為林書豪！ 想打國家隊幫助台灣籃壇

今年瓊斯盃披上中華白隊球衣的美籍台裔後衛車侑城，成為台北富邦勇士隊後場新戰力，今天球團新賽季媒體日穿上77號球衣正式亮相，他透露選擇77號是向偶像林書豪致敬，回到台灣也希望能幫助到台灣籃壇，未來想再穿上中華隊球衣出賽。

22歲的車侑城身高191公分，大學期間效力NCAA D1 UC Irvine，場均可貢獻12.1分、2.8次助攻、2.4籃板，三分球命中率高達4成29，原先傳出他將轉學至NCAA一級傳統強權聖瑪麗學院（Saint Mary's College），最終選擇加入勇士，頗有接班「野獸」林志傑味道。

車侑城今天提到，今年瓊斯盃來台比賽感受到台灣籃球氛圍，是加盟勇士的重要契機，自己也很想打國家隊，幫助台灣籃球發展。

選擇穿上77號球衣，車侑城笑說，同是台裔美籍的「哈佛小子」林書豪是影響自己最大的球員，林書豪向來穿7號或17號，「我是第二個台裔球員，所以我選擇兩個7。」他也透露，平常就有和林書豪聯繫，彼此交流。

來台加入PLG，車侑城特別提到中華白隊友高國豪，「知道高國豪加入台南（獵鷹），期待和他交手。」勇士明天就要啟程參加東超聯賽，車侑城也期待在東超賽事和亞洲好手們對決，持續精進自己。

即將展開生涯第一個職業賽季，車侑城提到，爭取新人王是目標之一，但幫助球隊贏球是首要任務，相信只要球隊戰績亮眼，個人獎項也會隨之而來。

勇士傳奇球星「野獸」林志傑剛退役，轉任球隊副領隊，車侑城笑說知道林志傑是台籃「傳奇」，現在林志傑在教練團陣中，相信未來有很多時間可以向前輩學習。