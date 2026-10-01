PLG／勇士新團隊亮相「藍魂不滅」 車侑城站C位

台北富邦勇士隊今天舉辦2026-27賽季季前媒體日，首度公開新年度主視覺，並公布年度口號「Always Braves藍魂不滅」，昨天正式加盟的新星車侑城更站上「C位」，和隊長周桂羽一同成為勇士門面，一同迎接PLG新賽季。

勇士成軍邁入第13年，今年以口號「藍魂不滅」為主軸，年度主視覺以美式英雄漫畫為核心，將每位球員化身城市英雄，視覺背景再融入PLG元年季後賽口號「All For One」和上季季後賽口號「Beast Mode」，連結過去也展望未來。

今天勇士球員都穿上新賽季的白色及藍色戰袍，啦啦隊Fubon Angels也穿上全新制服亮相，球團並宣布新賽季共有26位成員加入主場應援陣容，包括韓籍啦啦隊李雅英、南珉貞和李晧禎，以及本季首度加入的「金星女神」朴星垠。

勇士隊今天舉行季前媒體日。記者曾思儒／攝影

勇士球團新賽季門票將於明天起開始販售，多款季票方案票價從9000元到72000元不等，季票球迷都享有PLG例行賽主場15場加上東超3場的賽事門票。

11月14日的主場賽事，勇士將舉行「野獸」林志傑的球衣背號引退儀式，隔日進行本季升格執行教練的蔡文誠引退儀式。

勇士領隊兼總教練許晉哲提到，球團7月20日開始集訓，8月開始安排訓練賽，共進行12場比賽，最重要讓新進的7位新成員和執行教練蔡文誠融入，「漸入佳境，最重要還是要看成績，明天就要出發，10月3日就有一場東超賽事，也是對文誠的測試。」

許晉哲也強調，球團今年目標就是挑戰「重返榮耀」，希望賽季可以繳出最好結果。