快訊

南亞科建廠選址涉政治考量？吳誠文：以產業需求為重、廠商自行決定

亞運射箭／為奪金染一頭金髮 張正韋首闖獎牌戰興奮到肌肉顫抖摘銀牌

光輝十月！台股衝上4萬8千點 三大法人買超292.52億元

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／勇士新團隊亮相「藍魂不滅」 車侑城站C位

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
勇士今天舉行季前媒體日，昨天才宣布加入的車侑城（中）站在球員正中間位置。記者曾思儒／攝影
勇士今天舉行季前媒體日，昨天才宣布加入的車侑城（中）站在球員正中間位置。記者曾思儒／攝影

2026名古屋亞運

台北富邦勇士隊今天舉辦2026-27賽季季前媒體日，首度公開新年度主視覺，並公布年度口號「Always Braves藍魂不滅」，昨天正式加盟的新星車侑城更站上「C位」，和隊長周桂羽一同成為勇士門面，一同迎接PLG新賽季。

勇士成軍邁入第13年，今年以口號「藍魂不滅」為主軸，年度主視覺以美式英雄漫畫為核心，將每位球員化身城市英雄，視覺背景再融入PLG元年季後賽口號「All For One」和上季季後賽口號「Beast Mode」，連結過去也展望未來。

今天勇士球員都穿上新賽季的白色及藍色戰袍，啦啦隊Fubon Angels也穿上全新制服亮相，球團並宣布新賽季共有26位成員加入主場應援陣容，包括韓籍啦啦隊李雅英、南珉貞和李晧禎，以及本季首度加入的「金星女神」朴星垠。

勇士隊今天舉行季前媒體日。記者曾思儒／攝影
勇士隊今天舉行季前媒體日。記者曾思儒／攝影

勇士球團新賽季門票將於明天起開始販售，多款季票方案票價從9000元到72000元不等，季票球迷都享有PLG例行賽主場15場加上東超3場的賽事門票。

11月14日的主場賽事，勇士將舉行「野獸」林志傑的球衣背號引退儀式，隔日進行本季升格執行教練的蔡文誠引退儀式。

勇士領隊兼總教練許晉哲提到，球團7月20日開始集訓，8月開始安排訓練賽，共進行12場比賽，最重要讓新進的7位新成員和執行教練蔡文誠融入，「漸入佳境，最重要還是要看成績，明天就要出發，10月3日就有一場東超賽事，也是對文誠的測試。」

許晉哲也強調，球團今年目標就是挑戰「重返榮耀」，希望賽季可以繳出最好結果。

勇士今天舉行季前媒體日。記者曾思儒／攝影
勇士今天舉行季前媒體日。記者曾思儒／攝影

周桂羽 勇士 團隊 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

PLG／勇士後場重磅補強！和車侑城簽下複數年合約

TPBL／新主帥齊科加狀元賀丹加持 海神新賽季要給「神隊友」全新感受

NBA／終生勇士人確定！柯瑞降薪6.4億續約2年 給球團更多操作彈性

NBA／巴特勒、格林也想追隨柯瑞終老勇士 美媒曝「須接受大幅降薪」

相關新聞

PLG／考慮兩星期「放棄掙扎」 蔡文誠曝退役接教練心境

台北富邦勇士隊今天舉辦2026-27年賽季季前媒體日，上季還是球員的蔡文誠也首度以球隊執行教練身分亮相，他透露接下新任務「掙扎滿久」，整整思考兩星期，也和家人討論許久，有天才突然釋懷「放棄掙扎」，決定從球員身分退役，接下教練工作新挑戰。

PLG／車侑城選77號因為林書豪！ 想打國家隊幫助台灣籃壇

今年瓊斯盃披上中華白隊球衣的美籍台裔後衛車侑城，成為台北富邦勇士隊後場新戰力，今天球團新賽季媒體日穿上77號球衣正式亮相，他透露選擇77號是向偶像林書豪致敬，回到台灣也希望能幫助到台灣籃壇，未來想再穿上中華隊球衣出賽。

PLG／勇士新團隊亮相「藍魂不滅」 車侑城站C位

台北富邦勇士隊今天舉辦2026-27賽季季前媒體日，首度公開新年度主視覺，並公布年度口號「Always Braves藍魂不滅」，昨天正式加盟的新星車侑城更站上「C位」，和隊長周桂羽一同成為勇士門面，一同迎接PLG新賽季。

TPBL／簽下台灣女婿洋將 雲豹盼幫蓋比歸化

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，簽下奈及利亞籍鋒線好手蓋比（Humphery Gabriel），代表新賽季四位洋將陣容正式到齊。總經理顏行書說：「蓋比一直與台啤體系保持良好合作關係，對球隊認同感極強，且去年已成為台灣女婿並展現強烈歸化意願，我們會把他當成本土來培養，這是選擇蓋比成為第四洋將的核心原因，期待有朝一日他能順利歸化為中華隊效力，在台灣落地深耕。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。