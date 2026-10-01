TPBL／簽下台灣女婿洋將 雲豹盼幫蓋比歸化

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，簽下奈及利亞籍鋒線好手蓋比（Humphery Gabriel），代表新賽季四位洋將陣容正式到齊。總經理顏行書說：「蓋比一直與台啤體系保持良好合作關係，對球隊認同感極強，且去年已成為台灣女婿並展現強烈歸化意願，我們會把他當成本土來培養，這是選擇蓋比成為第四洋將的核心原因，期待有朝一日他能順利歸化為中華隊效力，在台灣落地深耕。」

身高195公分的蓋比資歷豐富，來台就讀萬能科技大學期間，便以全面身手與防守能量聞名，曾率隊締造隊史首闖UBA公開男一級4強紀錄。2022 年投入SBL選秀，以首輪第三順位加盟台灣啤酒，新人賽季即繳出場均11.8分、7.6籃板、3.6助攻、2.4抄截的全能數據，一舉囊括「年度新人王」與「年度抄截王」；隨後轉戰P. LEAGUE+台南台鋼獵鷹，憑藉優異的防守嗅覺與機動性，獲選2024-25賽季聯盟「年度防守第一隊」殊榮。

總經理顏行書看好蓋比發展潛力，因他具備優異身體素質、外線與切入能力，期待未來能打得更聰明，在更高層級的職業賽事磨練經驗，成長為更全能的球員，他說：「蓋比非常渴望能為台灣籃球與雲豹效力，早已準備好成為台灣籃球的一份子，而他優異的中文能力就是這份決心最好的證明。」

蓋比加入球隊已有一段時間，不僅隨隊訓練、參加季前練習賽，更一同遠赴日本熊本進行交流賽，披上雲豹戰袍後，他興奮地說：「球隊裡每個人個性都很好，讓自己很自在，且身為台啤體系的一員，我過往一直密切關注著這支球隊，與隊員和教練們都保持著良好關係，非常高興能加入桃園台啤永豐雲豹大家庭！」

展望新賽季，蓋比展現強烈企圖心並期許表示，希望能提升自己的球技，同時幫助隊友們一起進步，作為球隊的一份子，更希望我們每天都能全力以赴爭取勝利，延續雲豹上賽季的年輕氣勢。