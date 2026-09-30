籃球／金華奪永德盃冠軍 阿巴西弟弟還要強化基本功

永德盃分齡籃球邀請賽今天落幕，國中組金華國中以96：83擊敗信義國中摘冠，其中金華國中國二的球員阿信，是新北中信特攻球星「黑豹」阿巴西的弟弟，教練讚他身體素質佳，但仍要多練基本功。

阿信目前身高183公分，體重58公斤，金華教練鄭皓為表示，因為阿信現在才接觸到比較正規的籃球訓練，所以一些基本動作可能不太好，但身體素質真的不錯，手臂特別長，爆發力、對球的判斷也不錯，就是還要再練基本動作。

對於本屆永德盃，鄭皓為稱讚，讓球員有很多高強度的競爭，特別是跟信義打了兩場，「這個比賽真的辦的不錯。」對於本學年JHBL要問鼎三連霸，鄭皓為說：「先以身體健康為主，再來談冠軍這件事。」

高中組彰化縣成功高中以86：54擊敗高苑工商封王；國中組季軍戰，大倫國中以77：61擊敗大成國中；南山高中在高中組季軍戰以86：66大勝泰山高中。

高苑工商上學年HBL打進12強，對於參加永德盃，教練廖楚翔表示，因為南部比較沒有大型比賽，其他大部分比賽也是邀請8強，「所以也拜託董事長，剛好有機會在資格賽前面可以磨練，而且有轉播、有數據，模擬HBL的感覺，能來其實非常幸運。」

對於陣中澳洲外籍生梅森（Mason Ngauamo）的特色，廖楚翔指出，梅森是橄欖球、籃球雙棲，除了喜歡對抗，自主性很強，脾氣體能都很好，目前功用主要是在禁區防守。

廖楚翔表示，球員雖然不是好的甲級球員，大部分來自乙級及後半段，這次也積極挑戰強權，這個階段重要的是，一場提升一點士氣，慢慢累積，對HBL是有幫助的。

基隆市議會議長童子瑋今天也出席閉幕典禮，他表示目標未來有更多參賽隊伍，更期許基隆在地學校能站上頒獎台。

金華國中球員阿信。圖／永德文教基金會提供