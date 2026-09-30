PLG／第七季下月開幕 衛冕軍領航猿戰勇士打頭陣

季前雖發生副會長「黑人」陳建州急性心肌梗塞住院意外，P. LEAGUE+新賽季不受影響，聯盟今天正式揭曉2026-27球季例行賽賽程，第7個賽季的開幕戰將於10月24日登場，由衛冕軍桃園璞園領航猿坐鎮主場迎戰宿敵台北富邦勇士，雙強對決正式點燃新球季戰火。

PLG 2026-27球季例行賽將進行60場、比上季多了12場，4隊每隊都將打30場例行賽，主、客場各有15場比賽，例行賽也預計打到明年5月2日。在比賽時間安排上，除了星期六、日安排賽程之外，PLG本季將打造全新的「Wednesday Basketball Night」，希望球迷朋友在「小週末」也能感受到PLG賽事的激情與魅力。

賽程安排上，本季將會有2次「雙主場週」，分別在明年1月9日及1月10日於台鋼獵鷹和領航猿主場，以及明年3月6日及3月7日於洋基工程及領航猿主場；洋基工程及獵鷹本季都會運用雙主場進行主場賽事，洋基工程將於新竹市立體育館及苗栗巨蛋體育館迎戰客隊，獵鷹將於台南國立成功大學及高雄鳳山體育館進行主場賽事。

至於新球季的賽程亮點，洋基工程鎖定節日檔期搶攻球迷的心，將於明年1月2日及3日，在跨年後首個週末主場先後對決勇士與獵鷹；洋基工程也將於2月14日的西洋情人節及3月14日的白色情人節在主場出賽，由球員與專屬啦啦隊YoungKey Girls共同陪伴球迷度過甜蜜節日。

明年228連假，領航猿將在家迎戰來訪的洋基和獵鷹，至於4月兒童及清明連假期間也有重頭戲，勇士將於4月3日、4日連續兩天在主場迎接領航猿與獵鷹的強勢挑戰，預期將掀起一波觀賽熱潮。

PLG公佈新賽季賽程。圖／PLG提供

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