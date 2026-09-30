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PLG／勇士後場重磅補強！和車侑城簽下複數年合約

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
車侑城加入勇士。圖／勇士提供
車侑城加入勇士。圖／勇士提供

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即將在明天舉辦開季前媒體日的台北富邦勇士隊，今天重磅宣布補進新賽季最後一塊拼圖，正式與今年瓊斯盃表現亮眼的後衛車侑城（Myles Che）完成簽約。勇士表示雙方達成複數年合約，車侑城目前也已抵達球隊報到，並將於明天媒體日正式亮相，與大家見面。

現年22歲的車侑城在美國出生長大，身高191公分、體重86公斤，具備出色的傳球視野、外線投射能力與節奏掌控。車侑城大學期間曾效力NCAA D1 UC Irvine，場均可貢獻12.1分、2.8次助攻、2.4籃板，三分球命中率更高達4成29，不僅幫助球隊創下單季32勝7敗的隊史最佳成績，個人也獲得Big West聯盟的榮譽提名，展現穩定且全面的後場能力。

今年暑假，車侑城披上中華白戰袍參加瓊斯盃，延續在NCAA賽場的亮眼表現，兩場出賽皆得分上雙，獲得勇士高度關注與肯定，如今正式加盟勇士，將為球隊後場注入全新戰力。

對於車侑城的加入，勇士領隊兼總教練許晉哲說：「在球場上，Myles 在後衛線上具備不錯的身體條件，加上多年接受美式籃球的訓練與比賽，讓他具備一定的對抗性與比賽經驗，未來可擔任雙能衛的角色，為球隊提供更多不同的戰術選擇，希望Myles能夠快速融入團隊，在團隊體系中持續提升自己的能力。新賽季除了爭取最佳新秀之外，也期待他能和勇士的隊友一起努力，朝總冠軍的目標前進。」

勇士 瓊斯盃 NCAA 籃球 車侑城

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