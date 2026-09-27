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亞運男排／張育陞燃燒狂轟34分 中華隊死亡之組五局大戰惜敗中國
名古屋亞運男排賽程今天點燃戰火，中華隊和中國隊一路激戰到決勝第五局，中華隊雖有旅日名將張育陞狂轟34分發揮，可惜決勝局最後兩球都沒能突破中國的攔網，最終以局數2：3敗陣。
今天首局，中華隊以18：25失守，但第二局頂住「丟士」壓力，拉鋸戰中以28：26局數開張，全隊士氣大振下第三局更從開局就拉開領先，進而以25：20拿下，局數上取得「聽牌」優勢。
上屆打進金牌戰的中國隊，第四局以25：21拿下，將戰局延長到決勝第五局，決勝局雙方更一路緊咬比分，但13：13後中華隊主攻手張育陞的攻擊都被攔下，讓中國驚險以15：13帶走勝利。
張育陞今天狂轟全場最高的34分，温逸凱和張祐晨也各有12分，無奈沒能搶下關鍵戰勝利。
中華男排本屆名古屋亞運被分到「死亡之組」，同組的有中國、南韓和菲律賓，循環賽後取分組前2晉級8強。中華隊今天首戰中國，台灣時間明天晚上6點碰南韓，後天中午12點戰菲律賓。
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