籃球／挑戰甲級球隊遭震撼教育 海大附中感謝學習機會

永德盃分齡籃球邀請賽今天第二天賽程，海大附中以45：102遭到彰化縣成功高中震撼教育。海大附中教練仲葳的爺爺是新疆人，因此五官較為深邃，她坦白說：「甲組跟乙組是天跟地的差距，懸殊太大了，但還是很感謝給我們很好的學習機會。」

臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校的舊稱為基隆高級海事職業學校，曾培育出李啟億、林志傑等籃球名將。仲葳表示，如今海大附中都在HBL乙級征戰，球員都是透過運動績優生管道招考進來。

「我們不是體育班。」仲葳說明，因為學校是特色科系，像航海科、輪機科、漁業科，學生透過獨招的管道進來，主要就是因為科系很獨特，所以能夠吸引各地小孩來這邊就讀，然後會打球，也希望可以在自己領域表現突出。

仲葳的姓氏很特別，她透露，因為爺爺來自新疆，自己本身則是基隆人。目前不到30歲的她，從臺體大畢業後，在108學年到海大附中服務，今年因總教練介聘離開，「我就從助理教練升職總教練，自己一個女生要帶一個高中生團隊，就邊走邊學習，希望可以給孩子更多元的發展。」

彰化成功高中在114學年打進HBL甲級八強締造學校歷史，目前陣中還有張承曄、周宥璟、王家程三位身高破190公分的球員。

仲葳首先很感謝永德文教基金會的邀請，她也坦言，當初聽到有一點害怕，「因為對手全是甲組，這也是一個很好的學習機會。我認為，輸贏是其次，可以在這樣的強度下，做出我們想要的內容，我覺得才是真的成功。」

永德盃分齡籃球邀請賽宗旨就是讓基隆的孩子有比賽可以打，讓全台各地的好球隊願意來基隆，孩子不用離開家鄉，就有機會跟不同縣市的選手切磋、交流。