快訊

車上驚見死屍…中秋連假公車停新店站3天 司機發現6旬男陳屍車內

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運射箭／加射連3支10分箭逆轉勝出 反曲弓男團闖4強

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導

名古屋亞運射箭賽事，中華反曲弓男團今天在8強戰對上印尼，先從0：2落後將戰局扳平，拚到加射後頂著壓力，連3支10分箭技壓對手，最終以5：4逆轉搶下4強門票，下一戰對決強敵南韓拚獎牌。

本屆中華反曲弓男團由兩屆奧運國手湯智鈞領軍，帶著首度參與亞運的林子翔、鄭祥輝出擊，資格賽合力拿出2026分名列第4種子，今天在1/8淘汰賽對上馬來西亞，以5：1獲勝，挺進8強。

8強戰對上印尼，中華男團首局以1分之差讓出，第2局則是沒有出現10分箭僅拿52分，被對手連拿2局，先陷入0：4落後。接著中華隊回穩，第3局以54：53拿下，第4局也有穩定發揮，加上對手最後一棒僅射出6分，中華隊再下一城將戰局扳平。

加射階段，中華隊由21歲的鄭祥輝打頭陣，以正中靶心的10分箭穩定軍心，之後林子祥、湯智鈞連續射出10分箭，成功帶走勝利，距離睽違一屆重返頒獎台僅一步之遙，但下一戰就要強碰第一種子的南韓隊。

至於反曲弓女團在1/8淘汰賽先以4：0擊敗阿拉伯聯合大公國，挺進8強後以0：6不敵印度，無緣4強。

2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運射箭／複合弓男女團雙闖4強 反曲弓混雙8強止步

亞運射箭／中華反曲弓男團列第4種子 湯智鈞個人資格賽排第3

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

亞運桌球／直落三退伊朗 中華男團晉4強保底銅牌

相關新聞

亞運射箭／加射連3支10分箭逆轉勝出 反曲弓男團闖4強

名古屋亞運射箭賽事，中華反曲弓男團今天在8強戰對上印尼，先從0：2落後將戰局扳平，拚到加射後頂著壓力，連3支10分箭技壓對手，最終以5：4逆轉搶下4強門票，下一戰對決強敵南韓拚獎牌。

籃球／永德盃基隆開戰 南山最後10秒飆進逆轉三分彈

永德盃分齡籃球邀請賽26日在基隆商工開打，賽事分為高中組和國中組，基隆市議長童子瑋希望永德盃成為一個平台，讓基隆的孩子有比賽可以打，全台各地好手願意來基隆，讓孩子有機會跟不同縣市選手切磋、交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。