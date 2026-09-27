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籃球／永德盃基隆開戰 南山最後10秒飆進逆轉三分彈

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
南山高中劉右禾（左二）完成致勝一擊。圖／永德文教基金會提供
南山高中劉右禾（左二）完成致勝一擊。圖／永德文教基金會提供

2026名古屋亞運

永德盃分齡籃球邀請賽26日在基隆商工開打，賽事分為高中組和國中組，基隆市議長童子瑋希望永德盃成為一個平台，讓基隆的孩子有比賽可以打，全台各地好手願意來基隆，讓孩子有機會跟不同縣市選手切磋、交流。

昨天還坐上轉播台的童子瑋表示，基隆非常熱鬧，除了基隆港有一隻大貓（黃阿瑪）在水裡，很多外地人來參觀旅遊，基隆商工也有這麼多全國各地優秀的球隊。他再次表示，辦球賽的目的很簡單，就是希望把各地好手找來基隆切磋，希望讓這個比賽變成基隆的傳統，大家也可以在這個舞台繼續勇敢追求夢想。

26日進行4場國中、4場高中賽事，南山高中和彰化縣成功高中之戰就上演戲劇性一幕，南山劉右禾最後10.7秒投進逆轉三分彈，助南山以65：64力壓彰縣成功。

松山高中和高苑工則是直接殺進延長賽，高苑靠讀秒階段，高苑靠澳洲外籍生梅森（Mason Ngauamo）補籃成功，驚險以65：64氣走松山。

地主正濱國中以65：49輕取新民國中；同是地主的基隆商工沒能把握上半場42：35領先優勢，最終遭泰山以69：63逆轉。

高中組參賽隊伍共有基隆商工、高苑工商、松山高中、南山高中、海大附中、彰化成功高中、宜蘭高中和泰山高中，國中組分別有新民國中、大倫國中、埔里國中、信義國中、正濱國中、大成國中、銘傳國中和金華國中。

基隆市議長童子瑋開幕致詞。圖／永德文教基金會提供
基隆市議長童子瑋開幕致詞。圖／永德文教基金會提供

永德盃在基商舉行開幕典禮。圖／永德文教基金會提供
永德盃在基商舉行開幕典禮。圖／永德文教基金會提供

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