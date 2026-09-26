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籃球／菊島新世代交流賽澎湖登場 永豐雲豹對戰輔大
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊今天在首屆菊島新世代籃球交流賽對戰輔仁大學隊，希望帶動澎湖縣基層籃球風潮。
賽事於澎湖多功能綜合體育館登場，由澎湖縣政府教育處長林妍伶開球。賽事開始前，先由澎湖縣議會議長陳毓仁與副議長藍凱元等3對3鬥牛賽，掀起高潮，也吸引縣內國民中小學籃球隊與民眾進場觀賽。
陳毓仁與藍凱元感謝2隊跨海到澎湖運動交流，帶動基層籃運發展，未來期盼球隊例行賽也能移師澎湖，讓愛籃球的澎湖孩子有機會近距離接觸不同層級賽事。
澎縣府表示，感謝陳毓仁與藍凱元爭取促成賽事舉辦，連啦啦隊也一起到澎湖炒熱氣氛，讓愛好籃球民眾難得欣賞高強度賽事。
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