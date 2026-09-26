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籃球／金門高中女籃26年後再闖全國八強！3名普通班女孩拚下3X3全國殿軍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（右五）、李欣恩（右四）、蔡欣蓓（右三），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名，圖為校長鄭青青（左五）特別到場為她們加油。圖／金門高中提供
國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（右五）、李欣恩（右四）、蔡欣蓓（右三），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名，圖為校長鄭青青（左五）特別到場為她們加油。圖／金門高中提供

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沒有體育班、沒有體保生光環，靠著對籃球的熱愛與日復一日的訓練，國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤、李欣恩、蔡欣蓓，在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名，不僅站上全國頒獎台，更寫下金中女籃睽違26年再闖全國八強的隊史新頁。

本屆全國決賽未區分甲、乙級，參賽隊伍集結各校體育班、體保生等傳統籃球勁旅，面對訓練資源與選手條件都具優勢的對手，洪瑀彤、李欣恩、蔡欣蓓沒有因此退縮，靠著彼此默契與頑強鬥志，一場一場拚到底，在連續兩天的高強度賽程中挺進全國四強，最終拿下殿軍。

對金中女籃而言，這座全國第四名的獎盃格外珍貴，回顧隊史，金中上一次在高中體總全國賽事中闖進八強，得追溯至88學年度高中籃球乙級聯賽，當年拿下全國第六名。時隔26年，金中女籃再次站上全國八強舞台，這次更進一步挺進四強，刷新隊史最佳成績。

尤其3名主力選手都來自普通班，平時除課業外，還得投入籃球訓練。這次面對全國各地勁旅，女孩們用場上表現證明，離島學生只要有熱情、有毅力，同樣能在全國競技舞台拚出屬於自己的位置，也讓「金門精神」成為這趟征戰全國最鮮明的註腳。

金中女籃此次能無後顧之憂遠征參賽，也有賴各界一路相挺。金門縣政府提供經費補助，協助選手減輕離島跨海參賽的交通及相關負擔；金門縣張文夏黃玉燕紀念館教育基金會董事長張群釗也給予支持，並於賽後設宴款待教練團與選手，為女孩們喝采。

在地企業陳金福號貢糖、金合利鋼刀也伸出援手，支持金中女籃征戰全國。賽事期間，金中校長鄭青青更親赴現場替選手加油，教練楊翔燁、陳敬運等人一路陪伴、指導，校友學姐也專程到場吶喊，金門鄉親則透過線上直播集氣，讓遠征在外的選手感受到來自家鄉的支持。

金門高中表示，此次全國殿軍不只是一座獎盃，更是選手、教練及各界長期投入的成果。學校未來將持續推動體育教育與多元社團發展，鼓勵更多喜愛籃球的學生加入球隊，在球場挑戰自我，也讓金中女籃這股不服輸的「金門精神」，持續在全國舞台上發光。

國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（右三）、李欣恩（右二）、蔡欣蓓（右一），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，校長鄭青青（左四）特別到場為她們加油。圖／金門高中提供
國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（右三）、李欣恩（右二）、蔡欣蓓（右一），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，校長鄭青青（左四）特別到場為她們加油。圖／金門高中提供

國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（左二）、李欣恩（右二）、蔡欣蓓（左一），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名，三人開心上台領獎。圖／金門高中提供
國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（左二）、李欣恩（右二）、蔡欣蓓（左一），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名，三人開心上台領獎。圖／金門高中提供

不是體育班，靠著對籃球的熱愛與日復一日的訓練，國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（中）、李欣恩（右）、蔡欣蓓（左），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名。圖／金門高中提供
不是體育班，靠著對籃球的熱愛與日復一日的訓練，國立金門高中女子籃球隊3名普通班女孩洪瑀彤（中）、李欣恩（右）、蔡欣蓓（左），在「115年全國中等學校3X3籃球賽」全國決賽一路拚戰，歷經兩天5場激戰，最終勇奪高中女子組全國第四名。圖／金門高中提供

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