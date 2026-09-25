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亞運桌球／桌球男團頒獎典禮 蔡家福代表頒獎親手為中華隊掛銅牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
中華奧會主席蔡家福（右1）代表亞奧會為男團獲獎者頒獎。圖／中華代表團提供
中華奧會主席蔡家福（右1）代表亞奧會為男團獲獎者頒獎。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運桌球團體賽在昨天落幕，其中在男團賽事中由地主日本以3：2擊敗霸主中國大陸拿下金牌，不過在女團中國也由孫穎莎、王曼昱、蒯曼聯拿3點橫掃日本摘金，賽後舉行的頒獎儀式，我國奧會主席蔡家福也代表亞奧會頒獎給男團得獎隊伍，並親手為中華隊成員掛上銅牌。

名古屋亞運桌球團體賽今年各國展開激戰，其中中華男團在一路挺進到4強賽後，以0：3不敵中國，但仍是奪下並列銅牌，至於男團最終則是由日本終結了中國男團橫跨8屆長達32年的連霸霸業，中國女團則是順利完成6連霸。

在賽後頒獎典禮上，我國奧會主席同時也是此次代表團團長蔡家福，也代表亞奧會頒獎給男團得獎隊伍，其中包括這次獲得男團銅牌的中華隊，並且頒發即時獎金給中華隊選手。

中華奧會主席蔡家福（左1）代表亞奧會為男團獲獎者頒獎。圖／中華代表團提供
中華奧會主席蔡家福（左1）代表亞奧會為男團獲獎者頒獎。圖／中華代表團提供

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