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籃球／登峰造極大專女子組落幕 文化大學5戰全勝封后

聯合新聞網／ 綜合報導
文化大學在大專女子組以五戰全勝封后。 主辦單位提供
文化大學在大專女子組以五戰全勝封后。 主辦單位提供

2026名古屋亞運

UBA新球季　李恩芯還想挑戰單場得分最高

文化大學沒遇太大阻擋，終場以90比60輕取世新大學，以5戰全勝拿下興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組冠軍，大專男子組，新人余玄胤狂砍10記3分球　健行科大96比84擊敗臺灣藝大。

鄭慧慈與王玥媞因超齡無法再打UBA，李恩芯已經成為球隊老大姐，不過這次登峰造極出場時間並不多，李恩芯說：「教練並沒有跟我說，讓我減少上場時間，做為球員就是準備好，上不上場是教練決定。」

對於上學年度敗給世新無緣冠軍，李恩芯說：「我有小哭一下，但可能因為大二拿過冠軍，沒有遺憾只有難過。」

文化大學李恩芯。 主辦單位提供
文化大學李恩芯。 主辦單位提供

談起與邱群琋的互飆得分，曾拿下56分的李恩芯說：「有機會當然也會想再試試看，但72分(UBA單場最高分邱群琋創下)真的太高了，有點困難！」

前幾場都看學妹們表演，今天李恩芯只打21分鐘，就攻下文化全隊最高的17分，廖秀珍14分13籃板。

世新施佩儀20分最多。

登峰造極大專女子組賽事全部結束，文化5戰全勝第1，臺灣師大4勝1敗第2，臺北市大3勝2敗第3，世新2勝3敗第4，中信學院1勝4敗第5，馬來西亞0勝5敗第6。

大專男子組新人余玄胤狂砍10記3分球　健行擊敗臺藝

健行新人余玄胤。 主辦單位提供
健行新人余玄胤。 主辦單位提供

大專男子組5~6排名賽，「終於來個像樣的！」新人余玄胤狂砍10記3分球，攻下30分，幫助健行96比84擊敗台藝，獲得登峰造極大專男子組第5名，臺藝第6。

健行新人余玄胤今天3分球準到嚇死人，14投10中，命中率高達7成14，追平個人單場3分球紀錄，他的好表現讓健行總教練劉孟竹大嘆一口氣，「終於來個像樣的！」

今天看到余玄胤的表現，劉孟竹說：「自從劉丞勳畢業後，這兩年都沒有3分外線非常穩定的球員，今年後衛又少了王鼎鈞與潘偉傑，余玄胤對球隊將會非常重要。」

余玄胤高中時代就曾在小比賽單場投進10記3分球，高中比較正規的比賽，以及穿上健行的球衣，都單場進過7記3分球，對於今天3分球神準，「沒想太多，球來了就投！」

對於總教練劉孟竹認為他是像樣的，余玄胤說：「自己還不夠好，要更好，自己的表現也還不夠穩定，不能突然1場進很多球，希望表現穩定，在有限的上場時間裏，保持3分球命中率5成！」

至於大學新人球季的期許，余玄胤說：「自己處理球要更好，不能只投3分球，防守要加強，不可以變成球隊的漏洞，更要加強身體的強度！」

健行一哥廖本謙今天以助攻為主，只得到14分，但有7籃板與12助攻。

台藝張劭安21分最多。

籃球

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