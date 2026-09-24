TPBL／新主帥齊科加狀元賀丹加持 海神新賽季要給「神隊友」全新感受

高雄全家海神職業籃球隊今天舉辦媒體日，由前日本B聯盟宇都宮皇者3冠總教練齊科領銜，洋將洛斯柯、貝西里、加爾文，以及名古屋亞運回歸的胡瓏貿，加上新科狀元賀丹與上季班底，宣告新賽季重新啟航。神隊友季票也在今天開放原季票、家庭護照會員優先購，並推出「五季榮耀限定禮遇」首度開放讓續約神隊友享專屬球員通道擊掌體驗。

在今天媒體日上，海神執行長李偉誠表示，齊科資歷豐厚，在日本執教期間一口氣奪B聯盟總冠軍、BCL Asia冠軍及EASL 東亞超級聯賽冠軍，十分注重細節與團隊執行力。另一方面，Aqua Mermaids有南韓人氣啦啦隊女神柳辰京、韓志恩、李夏恩加入應援行列，無論球賽內容、娛樂觀賽體驗都要給神隊友耳目一新的感受。

南韓人氣啦啦隊女神柳辰京、韓志恩、李夏恩加入AQUA MERMAIDS應援行列。圖／高雄全家海神提供

「神隊友季票」場邊席長邊第一排「VIP季票」售價5萬9999元（價值8萬3460元），可擁有例行賽主場18場門票、應援折疊推車、運動休閒雙肩後背包、冰力保冷提袋、二次運球聯名客製化Fastbreak快攻小包、26-27季票限定紀念TEE、客製化主場主戰球衣、主場應援短TEE等超值商品，另有場邊席長邊第二排和兩側籃下短邊「1S季票」售價4萬5999元（價值6萬0700元），「1A季票」1萬3999元（價值1萬6540元）。

新賽季爸媽敲碗的「Brownie兒童季票」全新登場！「VIP席3萬4900元」、「1S席2萬4900元」、「1A席9900元」，12歲以下小小神隊友，可以超划算價格陪伴海神征戰整季。即日起至26日（六）23時59分止開放25-26季票、家庭護照會員優先購，29日（二）12時至10月1日（四）23時59分止全面限時販售，神隊友把握機會，錯過不再。

季票續約推出「五季榮耀限定禮遇」，可獲得球員進場通道擊掌體驗乙次（自選場次），及AQUAS球衣簽名署名紀念錶框，另有AQUAS STORE商品抵用券，讓續約神隊友拿好拿滿。持玉山漢神巨蛋聯名卡購買海神季票，還可享有85折專屬優惠，神隊友還在等什麼。