TPBL／橫跨五大職業運動項目 韓應援甜心朴藝恩加盟夢想家啦啦隊

福爾摩沙夢想家隊今天正式迎來韓籍女孩，具備南韓五大職業運動應援背景的甜心女孩朴藝恩（Park Yeeun）加盟 Formosa Sexy。新賽季她將首度跨國來台，登上夢想家主場，與我夢家人一同感受籃球賽場的熱情與魅力。

朴藝恩自2023年展開啦啦隊生涯，曾參與清州 KB Stars、大田 Hana Citizen、大田三星火災 Bluefangs等球隊應援，也曾於PBA南韓職業撞球巡迴賽擔任啦啦隊，短短三年間便活躍於棒球、籃球、足球、排球及撞球等五項職業運動。2025年更同時為南韓職棒LG Twins、KBL首爾三星雷霆及WKBL龍仁三星生命Blue Minx應援，憑藉充滿活力的演出與自然大方的互動風格，成為球迷熟悉的應援身影。

這次首度來台發展，朴藝恩也將迎來職業生涯全新的挑戰，正式加入Formosa Sexy，站上台灣職籃應援舞台。對於即將與夢想家球迷見面，她興奮表示，「一直有聽說台灣的球迷非常的熱情，所以非常期待可以快點站上球場和大家見面，一起為夢想家加油！除了可以和大家一起應援，也很想體驗台灣的文化和美食。」朴藝恩期許自己能快速融入Formosa Sexy，與團員一起帶給球迷更多精彩的演出。

擁有跨越五大職業運動的應援經驗，朴藝恩此次跨海加盟Formosa Sexy，不僅為團隊注入強勁的韓流應援能量，更讓夢想家啦啦隊集結日系元氣與韓式熱力，迎來全新升級的國際化陣容！新賽季，期待朴藝恩正式站上夢想家主場，與所有「我夢家人」一起，為夢想家大聲應援，創造更多屬於主場的熱血時刻。