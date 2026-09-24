快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／卸下中華隊兵符的圖齊有新工作！ 掌舵戰神重逢班底林庭謙

聯合新聞網／ 綜合報導
臺北戰神宣布邀請前中華男籃總教練圖齊執掌兵符，借重其亞洲經驗與熟悉班底，帶領球隊建立新文化並迎戰新賽季。
臺北戰神宣布邀請前中華男籃總教練圖齊執掌兵符，借重其亞洲經驗與熟悉班底，帶領球隊建立新文化並迎戰新賽季。

2026名古屋亞運

臺北台新戰神今宣布由義大利籍教練圖齊(Gianluca Tucci)擔任總教練，他表示，戰神擁有一群充滿熱情、專業且具有企圖心的夥伴，自己也將帶著責任感接受挑戰，「我的目標是讓球隊的自信心與執行力逐月提升，相

信我們有能力成為頂尖球隊。」

臺北戰神營運長楊勝凱談到，球團從一開始尋找新任外籍總教練時，就將具備亞洲經驗列為重要條件，「圖齊過去幾年擔任中華男籃總教練，他與林庭謙、雷蒙恩與陳冠全等球員都曾合作，這也是他加入後能夠快速融入團隊的重要優勢。」

此外圖齊對於培育年輕球員及本土教練有很多想法，也與戰神目前的團隊方向相符，「圖齊很願意分享他的經驗，期待他將更多歐陸籃球的觀念帶進團隊，讓教練與球員無論在訓練或比賽上都能有新的刺激。」談到球隊建構，圖齊認為，每一位教練都有責任去培養每一名球員，讓他們成為更好的個體，「最後再透過球員彼此之間的激勵與合作，找到最佳的化學效應。」

圖齊自 2024 年2月起擔任中華男籃技術顧問，同年7 月瓊斯盃國際籃球邀請賽正式接任總教練。執掌中華隊期間，圖齊曾率隊在 2025 年亞洲盃打進八強，最終名列第五名，寫下中華男籃自 2013 年以來亞洲盃最佳成績。

總教練圖齊加入後，臺北戰神新賽季教練團與球員陣容正式到位，將在他的帶領下建立嶄新團隊文化。圖齊強調，團隊精神、正向氛圍，以及場上的拚搏與付出，是建立球隊體系最重要的基礎，未來也將建立明確的戰術體系與運作原則，「期待能讓球員的進攻天賦得以發揮，同時持續提升防守端的默契與強度。」透過不同戰術思維與球員特質的結合，打造屬於臺北戰神的球風，迎戰新賽季。

籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

TPBL／卸下中華隊兵符的圖齊有新工作！ 掌舵戰神重逢班底林庭謙

臺北台新戰神宣布由前中華男籃總教練圖齊掌舵，將注入歐陸思維，提升球隊自信與執行力，打造新球風迎戰新賽季。

TPBL／橫跨五大職業運動項目 韓應援甜心朴藝恩加盟夢想家啦啦隊

福爾摩沙夢想家隊今天正式迎來韓籍女孩，具備南韓五大職業運動應援背景的甜心女孩朴藝恩（Park Yeeun）加盟 Formosa Sexy。新賽季她將首度跨國來台，登上夢想家主場，與我夢家人一同感受籃球賽場的熱情與魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。