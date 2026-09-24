TPBL／卸下中華隊兵符的圖齊有新工作！ 掌舵戰神重逢班底林庭謙

臺北台新戰神今宣布由義大利籍教練圖齊(Gianluca Tucci)擔任總教練，他表示，戰神擁有一群充滿熱情、專業且具有企圖心的夥伴，自己也將帶著責任感接受挑戰，「我的目標是讓球隊的自信心與執行力逐月提升，相

信我們有能力成為頂尖球隊。」

臺北戰神營運長楊勝凱談到，球團從一開始尋找新任外籍總教練時，就將具備亞洲經驗列為重要條件，「圖齊過去幾年擔任中華男籃總教練，他與林庭謙、雷蒙恩與陳冠全等球員都曾合作，這也是他加入後能夠快速融入團隊的重要優勢。」

此外圖齊對於培育年輕球員及本土教練有很多想法，也與戰神目前的團隊方向相符，「圖齊很願意分享他的經驗，期待他將更多歐陸籃球的觀念帶進團隊，讓教練與球員無論在訓練或比賽上都能有新的刺激。」談到球隊建構，圖齊認為，每一位教練都有責任去培養每一名球員，讓他們成為更好的個體，「最後再透過球員彼此之間的激勵與合作，找到最佳的化學效應。」

圖齊自 2024 年2月起擔任中華男籃技術顧問，同年7 月瓊斯盃國際籃球邀請賽正式接任總教練。執掌中華隊期間，圖齊曾率隊在 2025 年亞洲盃打進八強，最終名列第五名，寫下中華男籃自 2013 年以來亞洲盃最佳成績。

總教練圖齊加入後，臺北戰神新賽季教練團與球員陣容正式到位，將在他的帶領下建立嶄新團隊文化。圖齊強調，團隊精神、正向氛圍，以及場上的拚搏與付出，是建立球隊體系最重要的基礎，未來也將建立明確的戰術體系與運作原則，「期待能讓球員的進攻天賦得以發揮，同時持續提升防守端的默契與強度。」透過不同戰術思維與球員特質的結合，打造屬於臺北戰神的球風，迎戰新賽季。