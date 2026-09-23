籃球／登峰造極邀請賽 大專女子組大勢底定文化提前奪冠台師大亞軍
2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專組進入第4天賽事，大專女子組大勢明朗，文化大學以118比45大勝中信學院，4戰全勝，提前登上后座，台灣師大77比56大勝台北市大，篤定亞軍。
大專男子組5~8名次賽，兵分兩路的黎明學院總算全員到齊，不過還是以82比85敗給台灣藝大，勝場還未開胡，健行科大87比81擊敗福建華僑，預賽3連敗後，總算在5~8名次賽拿下首勝。
大專女子組，文化首節就把比分拉開，終場以118比45大勝中信，以4戰全勝提前登上大專組后座。
文化登錄的12人都攻下分數，楊采璇20分11籃板，鍾雨蓁14分14籃板7助攻4抄截。
文化4戰全勝後，明天對上已吞兩敗的世新大學，因為曾先後擊敗台灣師大與台北市大，明天無論勝敗，文化確定拿下本屆登峰造極大專女子組冠軍。
台灣師大今天以77比56大勝台北市大，在登峰造極大專女子組篤定拿下亞軍。
魏詩芸在學姐張聿嵐缺陣情況下，攻下全隊最高的18分，與張聿嵐有點神似的魏詩芸不在意說她是「小張聿嵐」，因為只要有學姐五成功力，就可以在離開校園後繼續打球了！
轉型為前鋒，將會讓魏詩芸未來籃球之路比較好走，她自己很清楚，也很期待在學姐張聿嵐身邊多學點東西，「有她的5成功力，就可以在離開校園後繼續打球了！」
大專男子組全員到齊的黎明學院 還是輸給台灣藝大
兵分兩路的黎明學院今天總算全員到齊，不過外籍生泰力最後2.8秒意外切入，沒選擇投3分球，最終82比85敗給台灣藝大，錯過演出25分大逆轉的機會，還在尋求首勝。
黎明兵分兩路，參加登峰造極與福建省第三屆閩港澳台「同心盃」籃球邀請賽，以主力為主的一隊，今天上午返台後，前往學校後，再與新生為主的二隊，一同來到台北體育館參加登峰造極的5~8名次賽。
可能因為剛返台，或是一二隊沒有磨合的原因，黎明上半場被台藝壓著大，最多落後到25分，上半場以33比55落後。
帶隊前往廈門參加同心盃的黎明總教練吳建龍說：「今明兩天會以完整陣容出賽，因為這樣才知道接下來我們要練什麼。」
台藝王威翔23分7籃板6助攻3抄截，黃上銘14分。
黎明泰力23分3抄截3阻攻，幸宇勝14分。
健行3連敗後奪勝 總教練劉孟竹並不在意
健行科大在下半場扭轉戰局，最終以87比81擊敗福建華僑，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽預賽3連敗後，總算在5~8名次賽拿下首勝，總教練劉孟竹並不在意。
在登鋒造極前3場都輸，對籃球名校健行來說，算是出人意表，不過總教練劉孟竹並不在意，因為上學年度UBA 8強賽的慘痛經驗。
上學年度是健行升上UBA公開1級後首度無緣4強，很重要的原因是球員的傷勢，劉孟竹說：「8強賽時，球員很多人受傷，都是帶傷上場。」
「有了去年的教訓，暑假期間，基本上都是加強體能與重訓，連投籃訓練都很少，更完全不做團隊訓練，甚至新的體能訓練師詢問要不要因為登峰造極提升強度，我不假思索就說不用了。」
劉孟竹說：「希望球員都能健健康康，我們真正的主戰場是明年的8強賽，希望能以健康、完整陣容與各隊競爭，新學年度的8強賽，可能會是前所未有的激烈。」
健行廖本謙20分，苗承恩17秒。
福建華僑虎建國22分，葉潤峯21分。
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