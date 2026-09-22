籃球／大專男子組4強出爐 國體大與政大登峰造極4強上演UBA冠軍賽戲碼

虎尾科大與上海交大力爭另一張冠軍賽門票

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專組預賽落幕，大專男子組4強出爐，台灣藝大衛冕夢碎，國立體大與政治大學上演UBA冠軍賽戲碼，虎尾科大與上海交大力爭另一張冠軍賽門票。

國立體大鐵三角今天換成張祐瑋發威，攻下全隊最高的19分，國體以77比63擊敗台藝，大專男子組B組3戰全勝，晉級4強，晚間健行科大沒幫到忙，台藝衛冕夢碎，上海交大以85比72擊敗健行，取得最後1席4強資格。

鐵三角無疑是國體的攻守重心，前兩天都是胡晉豪得分最高，昨天林睿軒第2，今天是張祐瑋3天來首次得分全隊最高，攻下19分，胡晉豪12分，林睿軒7分。

台藝黃上銘15分10籃板，王威翔14分8籃板。

投入職業前，張祐瑋還有遺憾要彌補，從光榮國中、泰山高中到現在的國立體大，10年來從沒拿過冠軍，唯一1次知道冠軍滋味，是他高一時，看著劉丞勳、蔡宸綱等學長們，為泰山拿下隊史HBL首冠，當時他沒報到名，他自嘲說：「我有拋彩帶喔！」

張祐瑋說：「今年應該就換我們拿冠軍了吧！」

上海交大力克健行打進4強。 主辦單位提供

上海交大與健行之戰，首節上海交大只以24比20領先，不過第2節讓健行單節只得到12分，上半場以48比32領先到16分，

上海交大馬錦濤與于梓函聯手在第3節將差距拉開到20分以上，3節打完，上海交大69比48領先，離勝利已不遠。

馬錦濤為上海交大攻下最高的22分，胡匯19分次之。

健行陳威宇22分，廖本謙12分。

文化大學力克台北市大 大專組后座在望

文化大學廖秀珍。 主辦單位提供

大專女子組，文化大學只花6分半鐘打出20比0的攻勢，80比70力克台北市大，最快明天封后，台灣師大84比51大勝世新大學，一姐張聿嵐改變身分，當起球隊的助理教練，不過她笑說：「不太喜歡，我還是想打球啦！」

文化大學只花6分半鐘打出20比0的攻勢，鎖定贏球戰局，在大專女子組取得3連勝，唯一不敗，最快明天擊敗中信學院就能提前封后。

同為2連勝的文化與北市大交手，北市大上半場以43比36領先，第3節進行2分23秒，李貞誼投進3分球，也仍以48比41領先7分，沒想到接下來豬羊變色，6分半鐘的時間，北市大1分未得，文化打出20比0的攻勢，反以61比48領先。

北市大直到第3節結束前58秒，才靠陳妤薰上籃得到分數，3節打完，文化以63比50結束第3節，北市大已無法改變戰局。

文化雙塔佔盡優勢，籃板44比27，廖秀珍23分15籃板，楊采璇19分8籃板

北市大李貞誼17分，從中信學院轉來的陳妤薰13分5助攻。

張聿嵐當起台灣師大助理教練 她還是想打球

張聿嵐(左)改變身分，當起球隊的助理教練。 主辦單位提供

大專女子組台灣師大84比51大勝世新大學，一姐張聿嵐改變身分，當起球隊的助理教練，不過她笑說：「不太喜歡，我還是想打球啦！」，好搭檔江子柔也不急，「聯賽前(大約還1個半月)回來就好！」

由於在瓊斯盃左膝後方肌腱有點拉傷，張聿嵐選擇在這次登峰造極休兵，不過她用另一種身份來幫助球隊，擔任起球隊的助理教練，賽前幫忙指導其他球員，台師總教練梁嘉音說：「她的球商很高，在這段時間幫忙擔任助理教練，很適合。」

梁嘉音說：「上學年度原本希望張聿嵐打完整季，今年就可以正常出賽，不過6強賽她受了傷，為了保護她就讓她關機，但整個復健過程還要重新再來1年。」

張聿嵐說：「其實已經恢復得差不多了，但為了避免瓊斯盃肌力不足又小傷的狀況，決定讓肌力再強化一些，大概會在兩週後，可以比較正常訓練與比賽。」