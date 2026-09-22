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亞運／23日中華隊熱戰 李孟遠定向飛靶拚冠、軟網再衝金

中央社／ 名古屋22日電
中隊軟網選手張祐菘，23日將力拚男子個人單打。 中華奧會提供
中隊軟網選手張祐菘，23日將力拚男子個人單打。 中華奧會提供

2026名古屋亞運

中華代表隊明天在名古屋亞運繼續熱戰，男子定向飛靶好手李孟遠，前2天資格高居第3，有機會站上頒獎台甚至拚金；今年氣勢如虹的軟網代表隊，也將在男、女單打增加獎牌。

巴黎奧運拿下定向飛靶銅牌的李孟遠，在本屆名古屋亞運資格賽表現穩定，前2天的資格賽繳出96分的高分，暫時排在第3名。

明天將進行最後一天資格賽以及下午的決賽，只要穩定發揮有機會再替中華代表隊增加獎牌。

另外已經拿到1金2銀的中華軟網代表隊，也有3名球員將在男、女單從8強登場，希望能再增加中華獎牌數。

至於桌球賽事同樣繼續激戰，中華男團在今天擊敗伊朗後，確定安抵4強，也確保至少銅牌起跳，明天對手將是中國。

桌球除了團體賽事外，曾拿下東京奧運混雙銅牌的組合林昀儒、鄭怡靜也將在首輪出賽。

由唐嘉鴻、李智凱領軍的男子競技體操團隊，明天將在決賽亮相，儘管資格賽僅排在第5，但當時唐嘉鴻、洪源禧都因為失誤而分數有落差，若能即時調整，還是有機會挑戰獎牌。

亞運 李孟遠 金牌 籃球

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