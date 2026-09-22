TPBL／雲豹啦啦隊再升級！韓國「五棲」啦啦隊女神加入

繼金珉智的加盟，桃園台啤永豐雲豹隊浪LIVE電豹女又有重量級韓籍啦啦隊加入，球團今天宣佈「律女王」吳瑞律將在新賽季首次站上職籃舞台。

韓職效力三星獅的吳瑞律，在韓國有「五棲」的經歷，除了棒球、籃球、足球、排球，也應援綜合格鬥；她甜美的外型、溫柔的氣質下，卻蘊含著強大應援能量，被球迷賦予「律女王」封號，也在華城俱樂部成為足球聯盟首位專任女團長。

去年10月吳瑞律首度來台加盟台中連莊旗下啦啦隊小魔女，旋即掀起熱潮。今年轉到同樣主場位於桃園的桃園雲豹飛將桃氣女孩，並首度站上職籃舞台披上浪LIVE電豹女戰袍。

吳瑞律表示，去年來到台灣就感受到滿滿球迷的熱情，深深愛上這塊土地，當時就許下心願，希望有更多在台灣應援的機會，如今願望成真。吳瑞律也透露，已經在勤學中文的她，預計冬季會住在台灣，體驗更多台灣的美好。

TPBL將在10月展開新賽季，浪LIVE電豹女大升級迎接球迷，除了海莉、金賢姈的續約，新加入的金珉智與吳瑞律，韓籍成員人數達到4人，接下來人員新增也將和新戰袍等新賽季變革也將陸續公佈，帶給球迷更多新鮮感。