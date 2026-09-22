亞運空手道／鍾孟宇銅牌戰擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

空手道男子84公斤級賽事上午舉行，中華隊鍾孟宇雖在8強賽落敗，但落入銅牌戰後，他仍是擊敗印度對手，順利拿下銅牌，空手道隊在本屆賽事拿進第4面銅牌。

而今天對打男子84公斤級賽事，我國選手鍾孟宇雖然在8強賽不敵約旦選手落入敗部復活，但銅牌戰面對印度選手，他在剩下1分40秒時率先透過正拳得分，但倒數1分04秒時被對手追平，最終雙方也以1：1平手，因為先取分優勢由鍾孟宇拿下勝利，為空手道隊進帳第4面銅牌。

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇再奪一銅。特派記者陳正興／名古屋攝影

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇再奪一銅，振臂歡呼。特派記者陳正興／名古屋攝影

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇（右）再奪一銅。特派記者陳正興／名古屋攝影

男子84公斤級賽事國手鍾孟宇（左）為中華隊再奪一銅。特派記者陳正興／名古屋攝影