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籃球／國立體大不只靠胡晉豪 鐵三角成形登峰造極2連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
國立體大胡晉豪今天再度攻下全隊最高分。 主辦單位提供
國立體大胡晉豪今天再度攻下全隊最高分。 主辦單位提供

2026名古屋亞運

2026興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專組第2天，大專男子組國立體大不只有胡晉豪，鐵三角合砍54分，以76比65擊敗健行科大，拿下2連勝，虎尾科大靠查傑投進關鍵3分球，為球隊穩住局面，終場以70比67險勝福建華僑大學，也是2連勝。

大專女子組，臺北市大與文化大學都輕取對手，以2連勝並轡領先，人員較充沛的臺北市大，以78比54大勝世新大學，學姐級的文化大學，以103比42輕取馬來西亞U18代表隊。

不是只有胡晉豪！一直是國立體大主力射手的林睿軒，今天也砍進關鍵3分球，幫助球隊擺脫健行科大糾纏，76比65勝出，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組拿下2連勝，鐵三角將會是國體挑戰隊史第2冠最可靠的基石！

林睿軒說：「胡晉豪太客氣了，他不投而已，尤其他出手，沒人封的到！」

胡晉豪今天再攻下全隊最高分，今天得到23分，林睿軒18分，包括在第4節，止住健行反撲氣勢，很重要的3分球，張祐瑋雖然第4節初就5犯畢業，但還是有13分。

國體鐵三角就合砍54分，佔了全隊得分7成。

查傑關鍵3分球　虎尾科大驚險2連勝

虎科外籍生霍金斯18分最高。 主辦單位提供
虎科外籍生霍金斯18分最高。 主辦單位提供

虎科第4節遭遇大亂流，還好查傑投進關鍵3分球，為球隊穩住局面，終場虎科以70比67險勝福建華僑大學，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專男子組取得2連勝，福建華僑則是2連敗。

虎科外籍生霍金斯18分最高，查傑17分次之。

查傑決定新學年度仍留在虎科，明年再考慮旅外的事，對於暑假出國頻頻，日本、韓國，菲律賓還去兩次，查傑說：「確實有點累，不過暑假累才是好事，好好為新球季準備。」

對於新球季的目標，查傑說：「當然是幫忙球隊拿冠軍，爭奪MVP是我的個人目標！」

大專女子組臺北市大與文化大學都是2連勝

北市大攻下全隊最高18分的黃睿昱。 主辦單位提供
北市大攻下全隊最高18分的黃睿昱。 主辦單位提供

大專女子組，人員較充沛的臺北市大，在下半場將比分拉開，最終以78比54大勝世新大學，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽大專女子組率先2連勝，攻下全隊最高18分的黃睿昱希望能把在3對3場上學到的東西，應用到5對5場上。

籃球

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