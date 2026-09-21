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PLG／洋基工程補強內線 美籍中鋒加盟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洋基工程職業籃球隊今天宣布，美國籍中鋒湯普森（Trevor Thompson）正式加盟。圖／洋基工程隊提供
洋基工程職業籃球隊今天宣布，美國籍中鋒湯普森（Trevor Thompson）正式加盟。圖／洋基工程隊提供

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洋基工程職業籃球隊今天宣布，美國籍中鋒湯普森（Trevor Thompson）正式加盟。現年32歲，身高213公分的湯普森擁有歐洲及亞洲職業聯賽經驗，具備優異的籃板能力與禁區對抗性，盼為球隊增添內線戰力。

2023-24年賽季，湯普森效力希臘佩里斯特里，代表球隊於歐洲籃球冠軍聯賽（Basketball Champions League）出賽19場，場均貢獻11.2分、7.8籃板並隨隊挺進四強。2024-25年賽季，湯普森效力中國CBA深圳隊，出賽34場，場均貢獻15.4分、10.9籃板和 1.4助攻。

洋基工程球團表示，湯普森的球風強悍兼具力量與機動性，可以透過個人能力在內線強勢取分，並透過積極的籃板拚搶與阻攻保護禁區。相信他的加入將大幅提升團隊攻守強度，帶來更多轉換快攻和二波攻擊的機會。

湯普森說：「我會從每天的訓練開始，盡快熟悉教練團的系統，在籃板、防守和禁區對抗發揮自己的優勢，為團隊做出貢獻。很期待新賽季的到來，希望能和隊友一起努力，拿下更多的勝利。」

洋基 工程 湯普森 籃球

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