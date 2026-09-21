U19籃球聯盟／中信國際高中單日3連勝 盧斯卡「棄排從籃」瞄準主控

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季展開，20日在和平籃球館熱身場地進行U19第1組賽事，來自新北市新店區的中信國際高中頭一年加入就「報好報滿」，32名球員兵分三路，極大化學生的學習機會。

中信國際今天一口氣3連戰，U19組以50：42中華商海、45：33錦和高中，U15第1組也以61：25再次力克中華商海，單日3戰全勝，教練楊子頡表示：「今年我們學生很多，不只是希望讓主力有多一點實戰機會，也讓後半段的小朋友磨練看看。」

「我們的學生比較容易緊張，如果每周可以有個固定的比賽，對以後的比賽一定都有好處。」賽季進行兩周，楊子頡認為確實有所收穫，「裁判尺度很平均，氣氛也很有聯賽的感覺。」

當中U19組別對中華商海一役，中信高一後衛盧斯卡・那卡夫蘭貢獻全隊最高11分，另有4籃板、2抄截，尤其第3節尾聲遭到對手余賢傑連續得分逆轉後，就是他幫助球隊穩住陣腳，「其實我自己表現還好，大家應該都還在適應比賽、找感覺。」

盧斯卡有布農、賽德克族血統，他透露小時候其實最先接觸的運動是排球，「以前村子裡很多人在打排球，我就跟著玩，但其實我打得很爛，而且打排球手會很痛，後來覺得籃球比較有趣。」

教練楊子頡表示，盧斯卡來自名校神岡國中，天賦、實力都不錯，「他是我們重點栽培的選手，傳球視野很好，希望他持續努力，把身體練壯、進攻練強，懂得閱讀比賽，未來就是我們的主力控球後衛。」

中信教練楊子頡帶領32人大團挑戰U19聯賽。圖／U19籃球聯盟提供